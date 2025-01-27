Son saate kadar işkence gördük

Esir takasının 2'nci turunda serbest bırakılan 200 Filistinli İsrail hapishanelerindeki baskı, zulüm ve işkenceleri anlatacak kelime bulmakta zorlandı. Esirlerden Beha Uveysat, İsrail özel birliklerince"son saatlere kadar işkence" gördüklerini söyledi. 9 yıl sonra serbest kalan Uveysat, "Her gün açlığa, hastalığa ve en korkunç hakaretlere maruz kaldık. Bırakmadan önce köpekleri üzerimize saldılar ve bizi darbettiler" dedi.Muhammed el-Milh ise "23 yıl süren esaretten sonra yeniden doğdum. Hapishane koşulları, 7 Ekim 2023'ten sonra daha çok kötüleşti. İsrail esirlere karşı başka bir savaş yürüttü" diyerek sevincini dile getirdi.2015'ten bu yana hapiste olan Rami en-Neccar da "Kassam Tugayları olmasaydı, hiçbir esir özgürlüğü hayal edemezdi. Kassam Tugayları büyük bir destan yazdı. Bu anlaşma, Filistin tarihindeki en büyük anlaşmadır" diye konuştu. 12 yılın ardından bırakılan 51 yaşındaki Vail Ebu Riyde de Filistin direnişine teşekkür ederek "25 yıl hapis cezasına çarptırılmıştım ve daha 13 yılım kalmıştı. Duygularım tarif edilemez, şükürler olsun" dedi.Mahmud Samir Cabbarin de İsrail hapishanelerini "dirilerin mezarlığı" şeklinde nitelendirdi. Cabbarin, "Her şeyimizi elimizden aldılar. Yaşlı, çocuk veya hasta ayırt edilmeden işkence gördük. İsrail hapishanelerinde 7 yıl geçirdim. İsrail askerleri, gece yarısından sonra saat 2'de odalara baskın düzenliyor, işkence ediyor, soğuk su püskürtüyor ve sebepsiz yere göz yaşartıcı gaz bombası atıyordu" diye konuştu. Esir takasının ikinci turunda önceki gün 4 İsrailli kadın askere karşılık, 120'si ömür boyu hapis cezasına çarptırılan 200 Filistinli esir serbest bırakılmıştı.Esirlerin 114'ü Batı Şeria'nın Ramallah kentine ve 16'sı Gazze'ye getirilirken 70 esir Mısır'a geçmişti. Esir takasının birinci turunda 90 Filistinli ve 3 İsrailli esir serbest kalmıştı.Serbest bırakılan 52 yaşındaki Abdurrahman Hassan Vişah, Gazze'deki vahşetten dolayı buruk bir sevinç yaşadığını söyledi. İsrail hapishanelerinde 23 yıl geçiren Vişah, 29 Mayıs 2001 yılında gözaltına alınmış ve müebbet hapse çarptırılmıştı. Özgürlük sevincinin, yaşanan bu acıların gölgesinde kaldığını vurgulayan Vişah, hapishanedeki sağlık sorunlarıyla ilgili de eskiden 115 kilogram olduğunu ancak ağır işkenceler sonucu 55 kilograma düştüğünü söyledi.İsrail Hapishanelerindeki Ürdünlü Tutuklular ve Kayıp Kişiler Ulusal Komitesi, Hamas ile İsrail arasında varılan ateşkes ve esir takası anlaşması kapsamında, ülkesi yerine başka bir ülkeye sınır dışı edilme kararını öğrenen Ürdünlü esir Ammar Huveytat'ın serbest bırakılmayı reddettiğini duyurdu. Ürdün makamlarınca ülkeye kabul edilmeyen Ammar Huveytat'ın yerine, başka bir tutuklu serbest bırakıldı.