Sonunda itiraf etti

ABD Başkanı Donald Trump, yine sansürsüz, yine üst perdeden, yine öfkeli ve yine içinden geldiği gibi konuştu. Miami'de gerçekleştirilen "Gelecek Yatırım Girişimi" (FII) zirvesinde İran gündemine ilişkin açıklamalarda bulunan Trump, İran'la müzakerelerin devam ettiğini belirtti. "Onlar bizimle anlaşma yapmak istiyor" diyen ABD Başkanı, İran'ı "yenilgiye uğrattıklarını" savundu. Ardından da Trump, Venezuela'daki "askeri operasyonlarını" 45 dakikada bitirdiklerini, ancak İran'ın çok daha zor ve büyük bir ülke olduğunu anlatarak, "Bu seferki daha büyük ve çok daha güçlü. Elimizde 3 bin 554 hedef daha kaldı ve bu iş oldukça çabuk bitecek. Sonra ne yapacağımıza karar vermemiz gerekecek" dedi. Trump, "Şu anda onlar konuşuyor, biz de konuşuyoruz. Onlar bizimle anlaşma yapmak istiyor" ifadesini kullandı. ABD Başkanı, "Her zaman şunu söylerdim: Biz NATO'ya yardım ediyoruz, ama onlar bize asla yardım etmez. Bundan dersimizi aldık. Onlar büyük bir hata yaptılar, bizim yanımızda değillerdi. Onlar bizim yanımızda değilse, biz neden onların yanında olalım ki?" şeklinde konuştu. Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed El Sani ve Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) liderlerine özellikle teşekkür eden Trump, bu ülkelerin İran konusunda ABD'ye "NATO'dan daha fazla" yardımcı olduğunu ifade etti.

'SAVAŞ' DEĞİL, 'OPERASYON'

İRAN'A yönelik saldırılarını "savaş" değil, "operasyon" olarak adlandırdıklarını vurgulayan Trump, "Eğer bu bir askeri operasyon ise herhangi bir onaya ihtiyacım yok. Eğer bir savaş ise, Kongre'den onay almanız gerekir. O yüzden ben buna askeri operasyon diyorum" şeklinde konuştu.

'ERDOĞAN HARİKA TÜRKİYE ŞAHANE'

ABD Başkanı Trump, konuşmasında Türkiye'nin bölgesel rolüne de dikkati çekti. "Türkiye şahaneydi, gerçekten şahane" diyen Trump, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı övdü, "Erdoğan harika bir lider" ifadesini kullandı.

'HÜRMÜZ BOĞAZI' YERİNE 'TRUMP BOĞAZI'

Konuşmasının bir yerinde "Hürmüz Boğazı" yerine "Trump Boğazı" diyen Trump, cümlesinin hemen ardından sözlerini düzeltirken, "Şimdi yalan haber medyası, bunu yanlışlıkla söylediğimi yazacaklar. Bende yanlışlık olmaz" diye espri yaptı.

3 BIN 500 ASKER DAHA ORTADOĞU'DA

Bu arada, ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), yaklaşık 3 bin 500 askeri personel taşıyan amfibi hücum gemisi USS Tripoli'nin Ortadoğu bölgesindeki CENTCOM sorumluluk alanına ulaştığını açıkladı.