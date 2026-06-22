Sorunlu sosyal medya kullanımında kızlar önde
Fransa, İspanya ve Avusturya'dan sonra Birleşik Krallık da çocukların sosyal medyaya erişimini yasaklamaya ahzırlanırken veriler Avrupa genelinde kız çocuklarının erkeklere göre daha yüksek düzeyde sorunlu sosyal medya kullanımı sergilediğini gösteriyor. Dünya Sağlık Örgütü destekli Okul Çağındaki Çocuklarda Sağlık Davranışları (HBSC) araştırmasına göre, ergenler arasında sorunlu sosyal medya kullanımı 2018'de yüzde 7 iken 2022'de yüzde 11'e yükseldi. Rapora göre, kızlar çevrimiçi ortamda daha sosyal bağlantılara sahip olma eğiliminde ve erkeklerden farklı bir sanal deneyim yaşıyor. Araştırma yapılan ülkelerin tamamında kız çocuklarının erkek çocuklarına kıyasla önemli ölçüde daha yüksek düzeyde sorunlu sosyal medya kullanımına sahip olduğunu ortaya çıkardı.