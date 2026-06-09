Sosyal ağ alarmı: Çocukları müstehcen içerikten korumalıyız

Sosyal ağ sitelerindeki güvenlik problemlerine karşı ülkeler harekete geçmeye devam ediyor. Birçok Batı ülkesinde ardı ardına getirilen 16 yaş altına sosyal medya yasaklarından sonra devletler yeni önerileri gündeme getiriyor. Dün başlayan 2026 Londra Teknoloji Haftası'nda da gündem özellikle çocukları sosyal ağlardaki her türlü saldırıdan korumanın yolları oldu. İngiltere Başbakanı Keir Starmer'in 'müstehcenlik' çıkışı yankı buldu. Etkinlikte konuşan Starmer, teknoloji şirketlerinden çocukların müstehcen içeriklere erişimini engellemek için harekete geçmelerini istediğini, aksi takdirde şirketleri yükümlü kılacak yasal düzenlemelerin gündeme getirileceğini söyledi. Starmer'in konuşmasında öne çıkan yeni öneriler şunlar oldu:

ÜÇ AY SÜRE TANINDI

❱ İngiltere, teknoloji şirketlerinden müstehcen görsellerin önlenmesi için cihaz kontrolleri getirmesini istedi.

❱ İngiliz hükümeti, teknoloji şirketlerine gerekli adımlar için üç aylık süre tanıdı.

❱ Starmer, teknoloji şirketlerinden "çocukların müstehcen içerikli görseller gönderip almasını engelleyen cihaz kontrolleri getirmesini" istediğini belirterek, "Eğer bunu yapmazlarsa, o zaman harekete geçeceğiz ve yasayı değiştireceğiz" dedi.

ŞİRKETLERE SON UYARI

❱ Starmer, bu yılın başlarında ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformuna entegre yapay zekâ aracı Grok'un "iğrenç ve müstehcen yapay zekâ görselleri üretmesine izin verdiğini" ve hükümetinin bu konuyla mücadele ettiğini hatırlattı.

❱ Başbakan Starmer, diğer teknoloji şirketlerinin, insanları güvende tutma sorumluluklarını yerine getirmedikleri takdirde hükümetin aynı kararlılıkla harekete geçeceğini bilmeleri gerektiğini vurguladı.



ÇIPLAKLIK ENGELLENECEK

İNGİLTERE'NİN çocukların cihazlarında çıplak görüntülere erişimin teknik olarak engellendiği ilk ülke olacağı belirtildi. Bu kapsamda, Apple ve Google gibi büyük teknoloji şirketlerinin, yeni ve mevcut akıllı telefonlar ile tabletlerde yerleşik güvenlik özelliklerini etkinleştirmesi veya çocuklar için çıplak görüntüleri tespit edip engelleyecek teknik çözümler geliştirmesi gerekeceği vurgulandı. Kurulacak sistemin çıplak içeriklerin varsayılan olarak engellenmesini sağlayacağı kaydedildi.