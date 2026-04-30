Sosyal ağlardan Filistin ikiyüzlülüğü
ABD merkezli sosyal ağ şirketi Meta'nın İsrail'e karşı nasıl ayrımcı yayın politikası izlediği bir kez daha belgelendi. Daha önce birçok kez Meta'nın sahibi olduğu Instagram ve Facebook gibi sayfalarda İsrail karşıtı ve Filistin'i destekleyen içerikleri engellediği belgelenmişti. Buna ek olarak yine Meta'nın sahibi olduğu Whatsapp mesajlaşma uygulamasının da Filistinlilerin konumunu İsrail ile paylaştığı ileri sürülmüştü. Al Jazeera kanalı ise aynı Meta şirketinin İsrailli yerleşimcilerin Instagram içeriklerinden gelir elde etmesine göz yumduğunu belgeledi. Söz konusu Yahudi yerleşimci teröristler, Batı Şeria'da Filistinli sivillere saldırıları ile biliniyor ve aslında bu yerleşimcilere Avrupa Birliği kurumlar tarafından da yaptırım uygulanıyor. Al Jazeera'ye göre Meta, Filistinli hesapları askıya alırken yaptırım altındaki İsrailli grupların para kazanmasını sağlıyor.