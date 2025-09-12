ABD Başkanı Donald Trump'ın koyu bir taraftarı olan muhafazakar aktivist Charlie Kirk'ün öldürülmesinin ardından ABD'de iç karışıklık riski giderek artıyor. Ülkede ayrıca sosyal medya alarmı verildi. FBI'dan "Rus ve Çin botlarının ABD'deki siyasi kaosu kullanarak sosyal medya üzerinden yanlış bilgiler yaydıkları" ileri sürüldü. FBI ise zanlının videosunu yayımladı ve 100 bin dolar ödül koydu.

Dün gün içerisinde ise Charlie Kirk'ün katil zanlısı 22 yaşındaki Tyler Robinson'ın yakalandığı açıklandı. Fox News'e konuşan Trump, "Çok büyük bir ihtimalle (Kirk'ü öldüren kişiyi) gözaltına aldık. Herkes çok iyi iş çıkardı" demişti. Trump, "Kendisine çok yakın biri onu ihbar etti" dedi. ABD Başkan Yardımcısı JD Vance ise Kirk'ün naaşını Arizona'ya getirdi. Vance, Cumhuriyetçi aktivist Kirk'ün tabutunun uçağa yüklenmesi sırasında üniformalı bir grup askerle taşınmasına yardım etti. İsrail Başbakanı Netanyahu da fanatik siyonist Kirk için "dua ettiğini" belirtmişti.