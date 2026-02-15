Sosyal medya demokrasiyi tehdit ediyor

Avrupa'da sosyal medyaya karşı denetim tartışması yaygınlaştı. Son yıllarda kıtadaki çok sayıda ülkeden sosyal medya platformlarına karşı peş peşe yeni adımlar gelirken Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Macron, sosyal medyanın artık yalnızca bir iletişim aracı olmaktan çıktığını ve demokrasiyi tehdit eden bir alana dönüştüğünü dile getirdi. Sosyal medya platformlarındaki nefret söylemi ve dezenformasyon tehlikesine dikkat çeken Macron "Demokrasimizin özünü korumak için sosyal medyanın düzenlenmesinde daha ileri gitmeliyiz. Çünkü aynı zamanda Pandora'nın kutusunu açıyor ve bu platformlarda çok fazla nefret söylemine izin veriyoruz. Çok zayıf ve çok safız" değerlendirmesinde bulundu.

DAHA SERT ADIMLAR ATILMALI

Sosyal medya platformlarının toplumsal düzene ve yasalara saygı göstermesi gerektiğini kaydeden Macron, bu platformlara karşı daha sert düzenlemeler yapılması gerektiğini belirtti. Macron "Öncelikle bu platformlardan botları tamamen engellemelerini istemeliyiz. Tek bir hesaba sahip tek bir kişi olduğundan emin olmalıyız. Eğer bu bir yapay zekâ sistemi ise, büyük bir kuruluş tarafından satın alınmış ve organize edilmişse, kesinlikle yasaklanmalıdır" açıklamasında bulundu. Fransa'da Ulusal Meclis, 15 yaşın altındaki çocuklar sosyal medya platformlarına erişimini yasaklamaya yönelik yasa tasarısını kabul etti. Tasarı, gelecek haftalarda Senato'da görüşülecek. Macron'un da desteklediği yasa tasarısının eylülde, yeni öğretim yılında yürürlüğe girmesi öngörülüyor. İspanya, İngiltere ve Danimarka gibi çok sayıda ülke de sosyal medya medya ile mücadelede vites artırmış durumda.