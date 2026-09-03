Sosyal medya şirketlerine ceza yağdı
RUSYA'DA Google, Telegram ve Pinterest'e yasaklı içerikleri kaldırmadıkları gerekçesiyle toplam 22.8 milyon ruble para cezası verildi. Başkent Moskova'daki Taganskiy Bölge Mahkemesi, Google, Telegram ve Pinterest aleyhine açılan davaları karara bağladı. Mahkeme, Telegram'ın yasaklı üç ayrı içeriği kaldırmadığı gerekçesiyle 11.4 milyon ruble, Google'ın iki ayrı ihlal nedeniyle 7.6 milyon ruble ve Pinterest'in 3.8 milyon ruble para cezası ödemesine hükmetti. Rusya'da Google, Telegram ve Pinterest'in yanı sıra diğer yabancı internet platformlarına da yasaklı içeriklerin kaldırılmaması gerekçesiyle daha önce para cezaları uygulanmıştı
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