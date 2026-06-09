Sosyal medya siteleri güvenin katili
İngiltere merkezli Social Market Foundation isimli düşüncü kuruluşu tarafından hazırlanan sosyal ağlar ve gazetecilikle ilgili bir rapor güvenilir bilgi kaynağının hâlâ geleneksel medyada olduğunu gözler önüne serdi. İngiliz Guardian gazetesindeki genişçe yer verilen raporda ABD merkezli sosyal medya siteleri için "güvenin katili" benzetmesi yapıldı. Rapora göre X ve Facebook gibi sosyal medya sitelerinde yalan haberler en fazla İslam ve göçmen karşılığı üzerinden oluyor. Yerel ve ulusal gazeteciliğin sosyal medya sitelerindeki yalan haberlere karşı daha fazla desteklenmesi gerektiğine dikkat çekilen raporda yapay zekâ ile üretilen içeriklerin de kontrolsüz şekilde yayıldığına vurgu yapıldı.