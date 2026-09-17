Sosyal medyada çocuklar için fren dönemi: Snapchat de kullanım süresine sınır getirmeye hazırlanıyor

ABD'li sosyal medya şirketi Snap Inc. Üst Yöneticisi (CEO) Evan Spiegel, BBC'ye verdiği mülakatta firma bünyesindeki sosyal medya platformu Snapchat'e ilişkin değerlendirmede bulundu.

Meta'nın, genç kullanıcılar için sosyal medya platformlarında varsayılan zaman kısıtlaması çağrısına katılıp katılmadığı sorulan Spiegel, Snapchat'te bu tedbiri uygulamaya istekli olduklarını dile getirdi.

Spiegel, firma içinde bu konuyu görüştüklerini ancak henüz detay paylaşamayacağını söyleyerek "Bence bu sektör normlarını belirlemek için ileri bir adım. Genel olarak faydalı olacağını düşünüyorum." dedi.