Soykırım ablukasına karşı üçüncü hamle

2010 yılında kurulan Özgürlük Filosu Koalisyonu (FFC), İsrail'in 2007'den bu yana Gazze'ye uyguladığı ablukayı kırmak için yeni bir girişimde daha bulunacak. Son iki uluslararası çaptaki girişimin üçüncüsünün startı ekim ayında verilecek. FFC sözcüsü, gemilerin Gazze Şeridi'ne ilerlemeden önce İspanya, Portekiz ve İtalya limanlarına uğrayacağını açıkladı. FFC Yürütme Komitesi üyesi Huwaida Arraf, The New Arab'a yaptığı açıklamada, önceki girişimde katılımcıların İsrail tarafından gözaltına alınması ve şiddete maruz kalmasının ardından stratejilerini değiştirdiklerini belirtti.

BU KEZ FARKLI BİR STRATEJİ

"Bu kez, bu gücü İsrail'in Gazze'ye yönelik yasa dışı ablukasını sona erdirmek için sürdürülebilir siyasi baskıya dönüştürmenin farklı yollarını değerlendiriyoruz" diyen Arraf, Avrupa'daki limanlardan yeniden yola çıkacağını, kıta genelinde çeşitli duraklara uğrayacağını ve ekim ayında Gazze'ye ulaşmaya çalışacağını bildirdi.

Gemilerin haziran ve temmuz aylarında yola çıkmaya başladığı, Handala II adlı geminin İskandinavya çevresinde seyrettiği, Kate adlı geminin ise İrlanda, Almanya ve Fransa'ya uğradığı belirtildi. FFC Yürütme Komitesi üyesi Zohar Chamberlain Regev de "Ekim ayında bu talebi ve dünyanın dört bir yanındaki insanların dayanışmasını Gazze kıyılarına taşımayı amaçlıyoruz" ifadelerini kullandı. Mayıs ayında gerçekleştirilen son girişimde yüzlerce aktivist İsrail makamları tarafından alıkonulmuştu. Aktivistler, İsrailli görevliler tarafından darp ve cinsel saldırı dahil işkenceye maruz kaldıklarını ifade etmişti.

SİYONİST ELÇİ BİLE 'BU TERÖRİZM' DEDİ

ABD'nin İsrail Büyükelçisi Mike Huckabee, işgal altındaki Batı Şeria'da Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin Filistinlilere saldırılarının "terörizm" olduğunu belirtti. Tel Aviv yönetimine ve Batı Şeria'daki yasa dışı Yahudi yerleşim birimlerine verdiği destekle bilinen ABD'nin İsrail Büyükelçisi Huckabee, Batı Şeria'nın Ramallah kentine bağlı Turmusaya beldesinde yaşayan ABD vatandaşı Filistinlileri ziyaret etti. Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırılarını "terör ve suç eylemi" olarak tanımlayan Huckabee, "ABD'nin mesajı, 'bu topluluklardaki insanların barış ve güvenlik içinde yaşama hakkına sahip olduğu ve İsrail hükümetinin bunu sağlama sorumluluğu bulunduğu' yönündedir ve böyle olmaya devam edecektir" dedi. Birleşmiş Milletler (BM) raporlarına göre, Batı Şeria'da 2023'ten bu yana 130 yerleşim yerinde 6 bin 400'den fazla Filistinli yerinden edildi.

BM'DEN GAZZE İÇİN KIŞ UYARISI

Birleşmiş Milletler yetkilileri kış aylarının yaklaşmasıyla, Gazzelilerin sağlık risklerinin arttığına dikkati çekti. Filistinlilerin çadır kentlerde çok kalabalık yaşadığına dikkat çeken yetkililer "Kış ve yağışların başlamasıyla, sel sularının kanalizasyon atıklarını ve kirli suları yoğun nüfuslu bölgelere yayarak hastalık riskini artıracak" uyarısında bulundu.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör