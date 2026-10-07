Soykırım altında 3 yıl

Gazze'deki soykırım 3. yılını doldururken 3 yılda 21 bin 745 çocuk yaşamını yitirdi. 46 bin çocuğun yaralandığı bölgede 11 bini yaralanmalar nedeniyle uzuvlarını kaybetti. 293 yenidoğan, yetersiz beslenme, oksijen sıkıntısı, soğuktan donarak ölme gibi nedenlerle bir trajedinin ortasında can verdi. İsrail hapishanelerinde 92 Filistinli esirin hayatını kaybettiği, işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te ise gözaltı sayısının 26 bini aştığı bildirildi.

10 Ekim 2025'te varılan ateşkese rağmen sınır kapılarının kapalı tutulması ve Tel Aviv'in uyguladığı katı kısıtlamalar nedeniyle tedavi bekleyen binlerce hasta ve yaralı, ölümle yaşam arasında zamanla yarışıyor. Gazze'de kanser hastaları ve çocuklar da dahil olmak üzere 20 ila 22 bin arasında ağır hasta ve yaralı acil tıbbi tahliye için sınır kapılarının açılmasını bekliyor.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör