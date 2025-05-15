Soykırım altında ikinci Nekbe

Gazze'nin kalbindeki Cibaliya Mülteci Kampı 77 yıl sonra ikinci Nekbe'yi yaşıyor. Cibaliya Kampı, 1948'de Filistin'in güneyinden zorla göç ettirilen yaklaşık 35 bin Filistinli için 1.4 kilometrekarelik alana kuruldu. 1948'de Filistin'in güneyinden zorla göç ettirilen yaklaşık 35 bin Filistinli için 1.4 kilometrekarelik alana kurulan Cibaliya Kampı'nda, İsrail'in 7 Ekim'den bu yana süren saldırıları sonucu altyapı çöktü, binlerce kişi açlık ve susuzluğa mahkûm edildi. Cibaliya'da yaşayan 68 yaşındaki Filistinli mülteci Cebr Hüseyin Ali, "Dedelerimiz böyle bir yıkım görmedi. Bu, 1948'dekinden bile daha büyük bir felaket. Artık ne evimiz kaldı ne de sokağımız" sözleriyle felaketi özetledi.

Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Cibaliya Mülteci Kampı'nda yoğun saldırılara maruz kalan Filistinliler, adeta zaman tünelinden geçerek 15 Mayıs 1948'de İsrail'in kuruluşuyla yaşadığı "Büyük Felaket" (Nekbe) günlerini yeniden yaşar oldu.

İSRAİL BASINI: TRUMP, TÜRKİYE'Yİ BİZE TERCİH ETTİ

İsrailli Maariv gazetesine konuşan uzmanlar ABD'nin İsrail ile ilişkilerinde köklü bir değişimin yaşandığını belirtti. Uzmanlar İsrail açısından birçok olumsuz duruma işaret ederek "Trump, İsrail Başbakanı'nın tutumuna aykırı olarak Şara ile görüştü. Kendi ağzıyla İsrail'in değil Türkiye'nin görüşünü tercih ettiğini söyledi. Bu sadece Suriye meselesi ile ilgili değil, Türkiye'nin İsrail'in önünde tutulması çok büyük bir sorun" dedi.