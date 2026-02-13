Soykırım altındaki nesil
İsrail, Gazze'de 10 Ekim 2025'te yürürlüğe giren ateşkesi ihlal etmeyi sürdürüyor. İsrail ordusunun, ateşkese rağmen Gazze Şeridi'nde hedef aldığı bir Filistinlinin hayatını kaybettiği, 4 kişinin yaralandığı bildirildi. Gazze Şeridi'ndeki çocukların yaşam mücadelesi de tüm yokluklara rağmen sürüyor. Hâlâ yiyecek, içecek, ilaç gibi temel ihtiyaç ürünlerine ulaşamayan Filistinli çocukların büyük bir kısmı ayrıca ailesinden en az birini kaybetmiş durumda. Al Jazeera'deki habere göre enkazlar altında hayata tutunan çocuklar, her gün yiyecekiçecek bulma gibi zorluklarla boğuşmaktan eğitimlerine de geri dönemiyor.