Soykırım dansı

İsrailli sözde bir sanatçı konserinde sahnede arka planda Gazze soykırımını gösterirken katılımcıların insanın yüreğini burkan görüntüler eşliğinde dans etmesi dünya çapında infiale yol açtı. Siyonist zihniyetin sivil, asker, dinleyici, şarkıcı, işçi ve memur fark etmeksizin aynı olduğunu kanıtlayan rezil görüntülere dünyadan tepki yağdı. Sosyal medyadaki yorumlarda "Bunlar artık kirli siyonist zihniyet değil, bunlar soykırımcı" yorumları yapıldı. Yorumlarda İsrailli siyasetçiler, sanatçılar, gazeteciler ve sıradan halkın sık sık Gazze'de soykırım çağrıları yaptığı, çocuk ve kadınların barbarca katledilmesine destek verdiği hatırlatılarak insanlığın bu kirli zihniyeti cezalandırması için harekete geçmesi istendi.

KATİLLERİ GİZLEYECEKLER

Öte yandan İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana süren saldırılarında hayatını kaybeden Filistinli sayısı 46 bin 6 kişiye yükseldi. Gazze Şeridi'ndeki yaraların sayısı ise 100 bini aştı. İsrail ordusunun son 24 saatte Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerinde gerçekleştirdiği "3 katliamda" 70 kişinin yaşamını yitirdiği, 104 kişinin yaralandığı belirtildi. Bu arada İsrail ordusu, uluslararası alanda yargılanmamaları önlemek için Gazze'de saldırılarında yer alan askerlerinin kimliklerini gizleme kararı aldı. Son olarak Brezilya'da Federal Mahkeme, 5 Ocak'ta Hind Receb Vakfı'nın (HRF) suç duyurusu üzerine 10 ülkede binden fazla İsrail askerine savaş suçu davası açtı.

HASTANELER MEZARLIĞA DÖNÜYOR

SINIR Tanımayan Doktorlar (MSF), Gazze Şeridi'nin güneyinde bulunan Nasır Hastanesi'nde yakıtın bitmesi nedeniyle yenidoğanların ve hastaların risk altında olduğu bildirildi. İsrail'in insanlık dışı saldırıları nedeniyle hastaneler bile mezarlığa dönmüş durumda. Uluslararası Kızılhaç Kızılay Dernekleri Federasyonu (IFRC), Gazze'deki ağır kış şartlarının, şiddetli yağmur ve selin binlerce kişinin koşullarını daha da kötüleştirdiğini belirterek, bölgeye acil erişim çağrısında bulundu.



İŞGAL HARİTASINA TEPKİ

İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT), İsrail Dışişleri Bakanlığı'nın sosyal medya hesaplarından Bilad-üş Şam ülkeleri olarak tanımlanan Filistin, Ürdün, Lübnan ve Suriye topraklarını, İsrail'in "tarihi sınırları" içinde gösteren bir harita yayımlanmasını kınadı.

ABD'YE GÖRE SUDAN'DA SOYKIRIM VAR GAZZE'DE YOK

ABD yönetimi, Sudan'daki Hızlı Destek Kuvvetleri'nin (HDK) soykırım suçu işlediğinden emin olduklarını, ancak İsrail'in Gazze'deki saldırılarının soykırım olarak değerlendirilemeyeceğini savundu.