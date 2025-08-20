Soykırım destekçisi Microsoft’a büyük öfke

ABD merkezli teknoloji devi Microsoft'un çalışanları ve aktivistler, İsrail ordusuyla işbirliği yaptığı gerekçesiyle şirketin Washington eyaletindeki genel merkezinin önünde eylem yaptı. Şirketin bir binasına "Şehit Filistinli Çocuklar Plazası" yazılı pankart asan protestocular, sosyal medya platformlarından yaptıkları paylaşımlarında da çadır kurdukları alanı "Özgürleştirilmiş Alan" olarak tanımladı. Grup yayınladığı bildiride de "Son 22 ayda Microsoft tabanlı toplu izleme silahı, Gazze'de sivillere yönelik bombardıman ve kıyım için kullanıldı" ifadesine yer verildi. Microsoft İsrail'e verdiği destek nedeniyle sık sık protesto ediliyor.