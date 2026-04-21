Soykırım destekçisi şirketten yapay zekâ silahı itirafı

ABD'nin yanı sıra İsrail'e yapay zekâ destekli gözetim teknolojileri üreten Palantir şirketi, "yapay zekâ temelli silahlanmanın kaçınılmaz" olduğunu belirterek "meselenin bu silahların yapılıp yapılmayacağı değil, kim tarafından ve hangi amaçla geliştirileceği" olduğunu savundu. Yahudi sapık milyarder Epstein ile ticari ilişkileri ortaya çıkan Palantir kurucularından Peter Thiel'in imzasıyla yayınlanan manifestoda "Atom çağı bitti, yapay zekâ çağı başlıyor" denildi ve yapay zeka teknolojisinin ABD ve Batı tarafından kullanılması gerektiği savunuldu.