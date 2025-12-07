Soykırım fuarı

Terör devleti İsrail'in katliama devam ettiği Gazze Şeridi'ndeki soykırımını silah pazarlamak için kullandığı ortaya çıktı. Katil İsrail ordusu, 7 Ekim 2023'ten bu yana çoğu kadın ve çocuk olmak üzere 70 binden fazla Filistinliyi katletti. Hastaneleri, ibadethaneleri ve bir zamanlar Filistinlilere yuva olan on binlerce binayı yerle bir etti, altyapıyı yok etti. Birleşmiş Milletler (BM) ve çok sayıda dünya lideri bu yaşananları soykırım olarak nitelendirdi. Middle East Eye'da (MEE) yer alan habere göre, tüm tepkilere ve ateşkes kararına rağmen bir yandan her gün masum sivilleri öldürmeye devam eden İsrail, öbür yandan da Gazze soykırımının videolarını Avrupa ve Asya ülkelerine silah pazarlamak için kullanıyor. MEE'nin Wall Street Journal'dan aktardığı haberde, İsrail'de haftaiçi düzenlenen bir silah fuarında kurulan dev ekranda drone'ların tanıtımı için Gazze'deki görüntülerin kullanıldığı kaydedildi. Görüntülerde, iki İHA'nın bir binaya çarptığı ve ardından duman bulutlarının yükseldiği anlar yer aldı.

AVRUPA'DAN YOĞUN İLGİ

Haberde, Avrupa ülkelerinin, İsrail'in Gazze'de test ettiği silahlara büyük ilgi duyduğu belirtildi. Fuara, İsrail'e tepki gösterdiğini iddia eden birçok Avrupa ülkesinin katılması dikkat çekti. Örneğin, İngiltere hükümeti, Gazze'ye yönelik saldırıları nedeniyle İsrail'in Londra'daki ülkenin önde gelen silah fuarına katılmasını yasaklamıştı. Dünyanın en büyük varlık fonu olan Norveç Devlet Varlık Fonu, Gazze'deki insan hakları ihlalleri nedeniyle 5 İsrail bankasını fondan çıkardığını duyurmuştu. Ancak her iki ülke de fuarda yer aldı. Avrupa ülkelerinin katılımı, bu tepkilerin ne kadar yüzeysel olduğunu bir kez daha ortaya koydu. Gazze savaşının başlamasıyla tüm boykot çağrılarına rağmen İsrail'in silah ihracatı, 2024'te rekor kırarak 14.8 milyar dolara ulaştı. İsrail Savunma Bakanlığı verilerine göre, geçen yıl İsrail savunma teknolojisinin en büyük alıcısı Avrupa oldu.

EVİNE GIDEN YARDIM ÇALIŞANINI KATLETTİLER

İsrail ordusu ateşkese rağmen dün de Gazze Şeridi'nde birçok bölgeye saldırı düzenledi. Saldırılarda biri sivil savunma görevlisi olmak üzere 3 Filistinli hayatını kaybetti, 3'ü yaralandı. Gazze Sivil Savunma Müdürlüğü, sivil savunma çalışanı Süheyl Abdullah Dehman'ın Beyt Lahiya'daki evini kontrol etmeye giderken oğlu ile birlikte İsrail saldırısına hedef olduğunu, Dehman'ın hayatını kaybettiğini, oğlunun ise ağır yaralandığını bildirdi. İsrail ordusunun düzenlediği saldırılarda yaşamını yitirenlerin sayısı son 48 saatte 6 artarak 70 bin 354'e yükseldi. Öte yandan Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu (UNFPA) Filistin Temsilcisi Nestor Owomuhangi, ateşkese rağmen Gazze'de insanların hâlâ hayatta kalma ile belirsizlik arasında mücadele verdiğini belirtti. Owomuhangi, "Ve şimdi kış yağmurları ve seller, acılara yeni bir katman ekliyor" dedi.