Soykırım gerçeği susturulamaz

Katil İsrail rejiminin 10 Ekim'den bu yana yürürlükte olan ateşkese rağmen saldırılarını sürdürdüğü Gazze Şeridi'nde insanlık ölmeye devam ediyor. Saldırılarına devam eden ve bir yandan da hâlâ bölgeye insani yardımların girişine izin vermeyen İsrail nedeniyle yüz binlerce Filistinli derme çatma çadırlarda yaşam mücadelesi veriyor. Gazze Şeridi'nde birçok bölgedeki evlerin yüzde 90'ının her an yıkılma tehlikesi altında olduğuna dikkat çeken yetkililer soğuk hava şartlarına karşılık Filistinlilerin başlarını sokacak yer bulamadıklarını kaydetti.

'BMGK'DAN ATILMALI'

Filistinliler bir yandan da İsrail'in 2 yıl boyunca sürdürdüğü soykırım esnasında enkaz altında kalan yakınlarını çıkarıp toprağa veriyor. Dün Al Remal Mahallesi'ndeki Salem ailesine ait evin enkazından 20 naaş çıkarıldı. Anadolu Ajansı'na konuşan Birleşmiş Milletler Filistin Özel Raportörü Francesca Albanese ise yaşananları özetledi. Gazze'deki soykırım karşısında gerçeğin susturulamayacağını belirten Albanese, İsrail'in Gazze'de işlediği suçlar nedeniyle uluslararası alanda hesap vermesi ve BM Genel Kurulu'ndaki üyeliğinin askıya alınması gerektiğini bildirdi. Avrupa Birliği (AB) Komisyonu'nun Eşitlik, Hazırlıklılık ve Kriz Yönetiminden Sorumlu Üyesi Hadja Lahbib de Gazze'ye insani yardım girişlerinin hâlâ engellerle karşılaştığına değinerek, "Gazze'ye yardım damla damla değil, sel gibi akmalı" dedi.

MALTEPE'DEN İNSANLIĞA ÇAĞRI

İsrail'in uyguladığı soykırım altında hayatta kalma mücadelesi veren Filistin halkına destek olmak için harekete geçen Maltepe Kaymakamlığı, sivil toplum kuruluşlarıyla birlikte Gazze Şeridi için yardım kermesi düzenleme kararı aldı. Maltepe Kaymakamı Bahri Tiryaki, vatandaşlara çağrı yaparak 19-21 Aralık tarihleri arasında Maltepe Cumhuriyet Meydanı'nda açılacak kermese destek istedi. Mustafa BAKIRHAN/ SABAH

BARRACK NETANYAHU İLE

ABD'nin Ankara Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack Gazze Şeridi'nde ateşkes anlaşmasının ikinci aşamasını Başbakan Binyamin Netanyahu ile görüşmek üzere dün Tel Aviv'e gitti. ABD Başkanı Donald Trump yönetiminin ikinci aşamaya geçilmesi noktasında İsrail'e baskı yaptığı biliniyor.