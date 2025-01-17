Soykırım kabinesi pes etti

Gazze Şeridi'nde 7 Ekim 2023'ten bu yana soykırım yapan siyonist İsrail rejimi dünyadan yükselen vicdanlı seslerin ardından ateşkese dün onay verdi. İsrail Güvenlik Kabinesi'nin, Hamas ile uzlaşıya varılan Gazze'de ateşkes ve karşılıklı esir takası anlaşmasını kabul ettiği açıklandı. İsrail'in Kanal 12 televizyonu dün akşam toplanan hükümetin de anlaşmayı onayladığını duyurdu.

"ABD'DEN TEMİNAT ALDIK" İDDİASI

Öte yandan, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, güvenlik kabinesi toplantısında ABD'nin seçilmiş başkanı Donald Trump ile ABD Başkanı Joe Biden'dan güvence aldığını söyledi. Yediot Ahronot gazetesinin haberine göre, güvenlik kabinesine hitap eden Netanyahu, ateşkes anlaşmasının ikinci aşamasına ilişkin müzakerelerin başarısız olması durumunda Gazze'ye saldırıların devam edeceği yönünde ABD'den teminat aldığını vurguladı.

PAZAR 16.00'DA BAŞLAYACAK

Hamas zaten anlaşmaya bağlı olduğunu ifade etmişti. 15 Ocak'ta kabul edilen anlaşmayı İsrail'in önceki gün onaylamsı gerekiyordu, ancak Netanyahu hükümeti oylamayı bahanelerle ertemişti. Anlaşma, yarın itibarıyla yürürlüğe girecek. 3 aşamadan oluşacak ateşkes anlaşmasının ilk 42 gününde İsrailli 33 esir serbest bırakılacak. Anlaşma, Gazze Şeridi'ne insani yardımların kapsamlı şekilde ulaşmasının yanı sıra yerinden edilen Filistinlilerin bölgelerine geri dönebilmelerini içeriyor. İkinci ve üçüncü aşamaların detayları, birinci aşamanın tamamlanmasıyla açıklanacak. İsrail devlet kanalı Kan'a göre ateşkes saat 16.00'da başlayacak.

ATEŞKESTEN SONRA 116 ÖLÜ

İsrail'in 15 Ocak gecesi ateşkesin duyurulmasından sonra düzenlediği saldırılarda, 30'u çocuk, 32'yi kadın, 116 Filistinli hayatını kaybetti, 264 kişi yaralandı.

HAMAS'TAN TEŞEKKÜR, ABD'DEN TAKDİR

Hamas, ateşkesteki rolü ve şimdiye kadar Gazze'ye verilen desteklerden dolayı Türkiye'ye teşekkür etmişti. ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ise önceki gece yaptığı açıklamada Hamas'ı ateşkes masasına Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın getirdiğini ilan etmişti.

FİLİSTİN'DEN AFRİKA'YA UZANAN DİPLOMASİ

Türkiye, uluslararası arenada barış diplomasisinin öncüsü olmaya devam ediyor. Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki arabuluculuk çalışmaları, Etiyopya ile Somali arasındaki Somaliland krizinin çözülmesi, Sudan ve Birleşik Arap Emirlikleri'ne yapılan arabuluculuk teklifi ve Gazze'de kalıcı ateşkesin sağlanmasında üstlenilen kritik rol, Türkiye'nin bölgesel ve küresel barış çabalarındaki etkinliğini bir kez daha ortaya koydu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın öncülüğünde yürütülen diplomatik hamleler, yalnızca krizlerin çözümüne katkı sağlamakla kalmadı, aynı zamanda uluslararası kamuoyunda Türkiye'ye duyulan güveni de artırdı. Muhammed UZUN / SABAH