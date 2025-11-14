Soykırım kâbusu yine çöküyor

ABD'nin sunduğu ve 10 Ekim 2025'ten bu yana yürürlükte olan Gazze ateşkesinin ikinci aşaması için diplomatik çabalar sürüyor. Önümüzdeki günlerde uluslararası gücün Gazze Şeridi'ne konuşlandırılması planlanıyor. Ancak ABD ve Ortadoğu medyasına göre bu çalışmalar son günlerde yavaş ilerliyor. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin 15 üyesi uluslararası görev gücüne dair bir oylama yapacak. Bu sürüçte İsrail'in sahada attığı adımlar ise soykırımın yeniden yaşanacağına yönelik endişeleri körüklüyor.

HER KÖŞEYE SALDIRI

İsrail son 24 saat içerisinde Gazze Şeridi'nin kuzeyi ve güneyine saldırdı. Han Yunus'ta da sarı hat içerisindeki bölgeye saldırdılar.

10 Ekim'den beri 250 Filistinliyi öldürdüler, 900 kişi de yaralandı.

İsrail ateşkesten bu yana en az 1500 binayı yıktı.

CESET BAHANESİ KALMIYOR

DSÖ, 900 kişinin tıbbi tahliye beklerken hayatını kaybettiğini bildirdi.

Kışın kapıya dayanmasına rağmen bölgede hâlâ yeterli oranda çadır yok, bölgedeki eczaneler bomboş.

İsrail, yeterli oranda yiyeceklerin girişine izin vermiyor.

Dün bir rehine cesedi daha iade edildi. 28 ölü esirden 25'inin cenazesi teslim edilmiş oldu. İsrail, rehinelerin teslim edilmediği gerekçesiyle saldırıyordu.

CAMİYİ KUNDAKLADILAR

Filistin topraklarını gasp eden Yahudi yerleşimci teröristler, işgal altındaki Batı Şeria'nın Selfit kentinde camiyi kundakladı ve duvarlarına ırkçı yazılar yazdı. İsrail ordusu da Batı Şeria'nın kuzeyinde, Nablus'un güneyindeki Duma beldesinde 5 kişilik bir Filistinli ailenin yaşadığı evi yıktı.

TÜRKİYE'DEN TIBBİ TAHLİYE OPERASYONU

Gazze Türk-Filistin Dostluk Hastanesi'nde tedavi gören hastalar başta olmak üzere Gazze'den hasta/yaralı tahliyesine yönelik operasyonlar sürüyor. Son olarak dün yaralı üç Filistinli, Dışişleri Bakanlığı'nın organizasyonuyla Gazze'den Türkiye'ye getirildi. 16 Kasım 2023 tarihinden bu yana 449 hasta/yaralı ile 488 refakatçi Gazze'den Türkiye'ye getirildi. ANKARA

"ERDOĞAN'IN AMACI İSRAİL'İ CEZALANDIRMAK"

İsrail medyasında Türkiye birinci gündem madde olmaya devam ediyor. Hareetz'deki analizde "Erdoğan'ın Ortadoğu planı: İsrail'i cezalandırmak, Gazze'yi ayağa kaldırmak, Trump ile ilişkileri güçlü tutmak" başlığı kullanıldı. Eilat radyosu da İsrail Yedek Askerler Hareketi Başkanı Gilad Ach ile konuştu. Ach, "İki yıl süren saldırıların ardından Türkiye, Filistin için kritik bir aktör hâline geldi" diyerek Türk askerinin Gazze'de görev yapmaması gerektiğini savundu. İsrail basınında yer alan farklı bir haberde ayrıca Tel Aviv'in Yunanistan'a satma planı yaptığı hava savunma sistemleri hakkında "Türkiye'nin bölgede artan gücüne karşı alınan önleyici bir tedbir" yorumu yapıldı.