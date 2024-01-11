Soykırım kanıtı Türkiye’den

İşgalci İsrail yönetimi ve destekçilerine karşı dün tarihi bir adım atıldı. Güney Afrika Cumhuriyeti'nin açtığı soykırım davası görülmeye başlandı. Hollanda'nın Lahey kentindeki Uluslararası Adalet Divanı'nda görülen dava canlı olarak yayınlandı. 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ni yaşanmaz hale getiren siyonist İsrail devletine, Gazze'de "soykırım niyetini kanıtladığı" suçlaması yöneltildi. Güney Afrika'yı temsil eden avukatlar, Uluslararası Adalet Divanı'ndan İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarının durması için ihtiyati tedbir kararına hükmetmesini istedi.Duruşmanın ilk gününde Güney Afrika, İsrail'e yönelik suçlamalarını gerekçe ve dilleriyle Divan'a sundu. Güney Afrika hukuk ekibi, Anadolu Ajansı'nın Gazze'de çektiği fotoğrafları da kanıt olarak mahkeme heyetine gösterdi. İşte Güney Afrikalı heyetin, katil İsrail'in yüzüne çarptığı suçlamalar:Yaygın insan hakları ihlallerinin on yıllardır cezasız kalması İsrail'i cesaretlendirdi.İsrail'in eylemleri, soykırım sonucunun çıkarılabileceği sistematik davranış kalıbı göstermektedir.Yüzde 70'i kadın ve çocuklar olan 23 bin kişiyi öldürdüler.Saldırıları nedeniyle Gazze'de hiçbir yer güvenli değil.Sivillerin bazılarını 'güvenli koridor' ilan ettikleri bölgelerde öldürdüler.İnsani yardımları 'ısrarla' engellediler.Gazzelilerin suya, yiyeceğe, ilaca, elektriğe ve iletişime erişimini engellediler.Kurbanların, dünyanın bir şeyler yapabileceği umuduyla canlı yayınladıkları tarihteki ilk soykırım Gazze'de oldu.15 Birleşmiş Milletler (BM) Özel Raportörü ve 21 BM Çalışma Grubu üyesi de Gazze'de yaşananların soykırım olduğu konusunda uyarıda bulundu.Türkiye, Brezilya ve İran'ın da bulunduğu 8 ülke, son dönemde İsrail'i soykırımla suçlayan açıklamalarda bulundu.İsrail askeri yönetimi ve devlet görevlileri, soykırım niyetini açığa vuran açıklamalar yaptı.Gazzelilerin yok edilmesi ve Gazze'nin tamamen yıkılmasını istediklerini açıkladılar.Lahey'dekisoykırım davasında kanıt olarak sunulan karelerden biri de Anadolu Ajansı'nın servis ettiği toplu mezar anı oldu. İsrail ordusunun öldürdüğü 111 Filistinlinin cenazesi Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentinde toplu mezara defnedilmişti.Güney Afrika'ya ilk destek verenler Türkiye ve Malezya oldu. Süreç içinde İslam İşbirliği Teşkilatı ve Arap Birliği de desteğini duyurdu. Ayrıca Endonezya, İran, Ürdün, Maldivler, Bangladeş, Namibya, Pakistan, Endonezya, Venezuela, Bolivya, Nikaragua, Brezilya, Kolombiya daha önce destek açıklamıştı. Filistin yönetimi de duruşmayı sabırsızlıkla beklediğini bildirdi.Katilİsrail yönetimi bugün Lahey'de kendisini savunacak. Güney Afrika Cumhuriyeti öncelikli olarak, İsrail'in Gazze'deki tüm askeri operasyonlarının derhal askıya alınması için, ihtiyati tedbir kararı verilmesini istiyor. Yüksek Mahkeme öncelikli olarak bu talebi ele alacak. Hamas, Uluslararası Adalet Divanı'nın İsrail'in "Gazze'ye yönelik saldırısını acilen durdurup, mağdurlar için adalet sağlayacak" bir karar almasını beklediklerini belirtti.İsrailbasını, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'in İsrailli yetkililere "Hamas'ı tamamen ortadan kaldırmanın imkânsız olduğunu" söylediğini aktardı. İsrail Kanal 13 Televizyonu'nun haberinde, ABD Dışişleri Bakanı'nın, İsrail Savaş Kabinesi ile yaptığı toplantıda, "Gazze'deki savaşın ertesi günü (sonu)" vizyonu olarak ABD'nin iki devletli çözümü uygulama talebini ilettiği aktarıldı. Blinken önceki gün İsrail'deydi.israil'in Refah ve Han Yunus'a saldırılarında 12 Filistinli hayatını kaybetti, onlarcası yaralandı. Deyr Belah'ta bir ambulansa yönelik saldırıda 4 sağlık çalışanı öldü. Gazze'ye saldırılarda şu ana kadar 10 bini çocuk, 7 bini kadıntoplam 23 bin 357 Filistinli öldürüldü.