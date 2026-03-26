Soykırım ordusu çöküyor: İsrail Genelkurmay Başkanı itiraf ettİ!

İran'a yönelik saldırılar devam ederken, Lübnan, Gazze Şeridi ve Batı Şeria'da da katliamlarını sürdüren İsrail ordusu , ABD'nin desteklerini azaltması ve gelen yoğun tepkiler üzerine kriz içerisine girdi. İsrail Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir, ordu içerisinde yaşananları itiraf ederek çöküşün çok yakın olduğunu açıkladı.

"ORDU KENDİ İÇİNDE ÇÖKECEK"

İran'a yönelik saldırılarını sürdürürken Lübnan'da da kara işgaline girişen İsrail ordusunun büyük bir personel krizi içerisinde olduğuna dikkati çeken Zamir, "Daha fazla personele ve askere ihtiyacımız var; bir çözüm bulunmazsa ordu kendi içinde çökecek." diye uyardı.