Soykırım ordusu mülteci kampını vurdu

İsrail ordusunun, ateşkese rağmen Gazze Şeridi'nde sürdürdüğü saldırılarda Bureyc Mülteci Kampı yakınlarında bir grup Filistinliyi hedef aldığı bildirildi. Bureyc Belediyesi'nde çalışan bir işçi hayatını kaybederken, 2 kişi de yaralandı. Son 48 saatte Gazze'deki hastanelere 2 ölü ve 11 yaralının getirildiği belirtildi. Böylece İsrail ordusunun Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 72 bin 993'e ulaştı.

FİLİSTİNLİ ENGELLİ GENCİ HEDEF ALDILAR



Gazze'ye saldırıların başladığı Ekim 2023'ten bu yana İsrail'in, işgal altındaki Batı Şeria'da da baskın, gözaltı ve saldırılarında ciddi artış yaşanıyor. İsrail ordusu dün Nablus kentinde 29 yaşındaki Filistinli engelli gence ateş açtı. Karnından ve bacağından yaralanan genç hastaneye kaldırıldı.

LÜBNAN'A YOĞUN SALDIRI: 45 ÖLÜ

İRAN-ABD görüşmelerinde kaydedilen ilerlemeye rağmen İsrail, Lübnan'ın güneyini bombalamaya devam ediyor. Ateşkese rağmen Deyr er-Rumman ve Kefr ez-Zehrani beldelerine hava saldırıları düzenlediler. Savaş uçakları Reyhan, Kefr Hune, Secid, Serire ve Katrani bölgelerini hedef aldı. Saldırılarda 24 saatte 45 kişi hayatını kaybederken, çok sayıda kişi de yaralandı. Öte yandan İsrail ordusu, 20 belde için saldırı tehdidinde bulundu. Halktan evlerini terk etmesi istendi.