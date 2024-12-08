Soykırım tam gaz sürüyor

İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerine düzenlediği saldırılarda son 24 saat içinde çoğu çocuk ve kadın 24 Filistinli daha katledildi. Meşaale bölgesinde yerinden edilen Filistinlilerin sığındığı çadır İsrail ordusu tarafından bombalandı. 2'si çocuk 5 kişi yaşamını yitirdi. Gazze kentinde Şahin ailesine ait evin bombalanması sonucu 3 kişi hayatını kaybetti. Öte yandan Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus İsrail'in önceki gün Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Kemal Advan Hastanesi'nin çevresinde düzenlediği saldırılar sonucu 33 kişinin yaşamını yitirdiğini bildirdi. Kemal Advan Hastanesi bölgenin 'son can simitlerinden' biri olarak görülüyor. Hastanede, elektrik ve oksijen sağlanamadığı için ameliyatlar yapılamıyor.İsrail ordusu nun 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeri di'ne düzenlediği saldı rılarda hayatı nı kaybedenle rin sayısı son 24 saatte 44 arta rak 44 bin 708'e yaralı sayısı da 106 bin 50'ye yükseldi.Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA) Genel Komiseri Philippe Lazzarini, Gazze Şeridi'nde uluslararası hukuk kuralları ihlallerinin cezasız kalmasının "tehlikeli bir küresel emsal teşkil ettiği" uyarısını yaptı. Lazzarini, Gazze'deki durumu,"kıyamet sonrası" olarak nitelendirdi.