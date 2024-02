Soykırım tüccarları

İsrail'in Gazze'ye yönelik sürdürdüğü soykırımda masum insanların trajedisinden çıkar sağlayan kirli ağ deşifre oldu. Middle East Eye'da (MEE) yer alan habere göre, Gazze'ye yardım götüren her kamyondan Mısır istihbaratına bağlı kişiler tarafından Sina'daki bir işadamının şirketi adına 5 ila 10 bin dolar rüşvet alındığı ortaya çıktı. İşadamı İbrahim el Organi'ye ait Sons of Sinai şirketinin, Mısır istihbarat servisi (GIS) üyeleriyle kurduğu rüşvet ağıyla Gazze'den kaçmak isteyenleri sahte belgelerle Refah sınır kapısından geçirttiği, Filistinlilerden kişi başına 10 bin, Mısır veya diğer ülke uyruklulardan ise 4 bin dolar rüşvet aldığı ortaya çıktı. Gazze'ye kamyonlarla yardım gönderen ve ismini açıklamak istemeyen bir Sivil Toplum Kuruluşu (STK), Mısırlı yetkililerin Gazze'deki insani dramdan ve trajediden çıkar sağladıklarını kaydederek, "Mecburen yardımlar aksamasın diye istedikleri rüşveti veriyoruz" dedi.Yardım kuruluşunun sözcüsü, MEE'ye yaptığı açıklamada, "Dünyanın her yerinde savaş, deprem ve diğer felaket zamanlarında çalıştık, ancak insani yardımların gönderilmesinden çıkar sağlayan bir devlet bize hiçbir zaman böyle muamele etmedi. Bu, kaynaklarımızın çoğunu tüketiyor ve 5 bin dolarlık rüşvet her kamyon başına ödeniyor" dedi. Yardım kuruluşu, paranın Sinalı işadamı İbrahim el-Organi'nin sahibi olduğu ve Organi Grubu'nun bir parçası olan inşaat ve müteahhitlik firması Sons of Sinai'ye bağlı bir şirkete "yönetim ücreti" şeklinde ödendiğini söyledi. Rüşvetler İsrail sınırındaki Sina Çölü'ndeki Tarabin kabilesinin başkanı olan El Organi'ye ve GIS'e ait iki şirkete ödeniyor. Mısır medyasında çıkan haberlerde Organi Grubu'nun İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki soykırımından kaçmak isteyen Filistinlilere yönelik "hızlandırılmış" izin satışından da rüşvet aldığı iddia ediliyor.Yardımları Gazze'ye götüren Organi'ye ait şirketin kamyonları taşıma ücreti olarak 9 bin dolar alıyor. Oysa diğer kamyoncuların aldığı ücret yük başına sadece 300 doları geçmiyor. Geçen hafta MEE, Gazze'den gelen beş aileyle konuştu. Annesini Gazze'den çıkarmaya çalışan Filistinli Besan, Süveyş merkezli arabulucusu hakkında şunları söyledi: "O bize Mısır güvenliğiyle çalıştığını ve annemizin adını listeye koymak için elinden geleni yapacağını söyledi." Mısır yönetimi ise Refah sınırındaki bu ticaretten kâr elde ettiğini yalanladı.İSRAİL askerleri, ellerinde tuttukları yaklaşık 100 Filistinlinin cenazesini, Kerem Ebu Salim Sınır Kapısı'nda teslim etti. Kimliği belirlenmemiş 100 Filistinlinin cenazesi toplu mezar açılarak defnedildi. Bunlardan bir kısmının İsrail askerlerinin mezarları tahrip ederek çıkardığı cenazeler olduğu belirtildi. Naaşların kimisinin tam, kimisinin yarım, kimisinin ise parçalar halinde getirildiği aktarıldı.