Soykırım turizmi

ABD merkezli Newsweek dergisi ile İngiltere merkezli Guardian gazetesindeki haberlerde "Karanlık turizm" olarak anılan çirkin bir seyahat akımına dair yeni detaylar ortaya çıktı. Guardian gazetesindeki haberde, Polonyalı film yapımcısı Vita Maria Drygas'ın "Danger Zone" adlı belgeselindeki detaylara ver verildi. Buna göre dünyanın dört bir yanından zenginler haftalık 20 bin dolar ödeyerek çatışma bölgelerini ziyaret ediyor. Newsweek dergisinde ise, gidilen yerler arasında Ukrayna savaşı, Somali ya da Aden Körfezi'ndeki korsanların bulunduğu kaydedildi.Karanlık turizm kapsamında İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki soykırımını yerinde görmek isteyenlerin de olduğu ileri sürülüyor. Katil İsrail yönetimi, Gazze Şeridi'nde hiçbir uluslararası basının girişine izin vermezken, sosyal ağlara zaman zaman düşen görüntülerde İsrailli sivillerin Gazze sınırına giderek yıkımların önünde fotoğraflar çektirdikleri görülüyor. ABD'li çok sayıda ünlü isim de Gazze'deki katliamların arasında çektirdikleri fotoğraflarını paylaşmıştı. Jerry Seinfeld, Michael Douglas, eski ABD başkan adayı Nikki Haley ve Jared Kushner bu isimlerden bazıları oldu. Daha önce de Slovenyalı yönetmen Miran Zupanic, karanlık turizmin farklı bir detayını ortaya çıkarmıştı. Belgeselde Bosna Hersek'te 1992-1995 yıllarında yaşanan savaşta bazı zenginlerin başkent Saraybosna'da "insan avına" çıkmak için Sırp askerlerine para verdiği gerçeğini anlatan "Saraybosna Safarisi" isimli belgesel perdeye yansıtılmıştı.