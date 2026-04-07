Soykırıma destek, sanatçıya sansür
Wireless Festival kapsamında yaşanan kriz, Kanye West'in ana sanatçı olarak açıklanmasıyla başladı. Pepsi, sanatçının geçmişteki antisemitik söylemleri nedeniyle festivalin ana sponsorluğundan çekildi. Ardından Diageo da desteğini sonlandırdı; bünyesindeki Johnnie Walker ve Captain Morgan gibi markalar festival ortaklığından ayrıldı. Festivalin resmi sitesinde sponsor bilgilerinin kaldırılması dikkat çekti. Siyasi tepki de büyüdü. Keir Starmer, West'in geçmişteki antisemitik ve Nazizmi öven ifadelerinin "derin endişe verici" olduğunu belirterek antisemitizmin her türüne karşı mücadele edilmesi gerektiğini vurguladı. Ed Davey ise sanatçının İngiltere'ye girişinin yasaklanmasını talep etti ve planlanan performansı "son derece ciddi" olarak nitelendirdi. Daha önce ocak ayında açıklamaları için özür dilemiş olsa da West'in festivalde sahne alacak olması, hem siyasi hem de kurumsal düzeyde yeni bir tartışma başlattı.