Soykırıma destek veren ülkelere tepki yağdı

BM Genel Kurulu'nda İsrail soykırımına açık ve örtülü destek veren ülkelere tepkiler çığ gibi büyüdü. Prof. Dr. Hasan Nuri Yaşar, "BM Genel Kurulu ateşkes oylamasını gösteren listeye her gün tekrar bakacağız. Gazze'de siyonist rejim tarafından sürdürülen soykırımın açık ve örtülü destekçilerini tarihe ve hafızamıza kaydedeceğiz" dedi. Bir tepki de Cumhurbaşkanı Danışmanı İsmail Cesur'dan geldi. Cesur, "Bir ateşkes çağrısına bile eşlik etmeyecek kadar insanlıktan çıkmış Batı ülkelerinin ve yardakçılarının kahir ekseriyeti ya aleyhte oy kullanmış ya da çekimser kalmış" ifadelerini kullandı.