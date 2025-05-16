Soykırıma karşı sessizlik duvarı sonunda yıkılıyor

İsrail, 19 aydır Gazze Şeridi'nde soykırım uyguluyor. Şehitlerin sayısı 53 bini aştı. Siyonist rejim bir yandan da 2 Mart'tan bu yana insani yardımları engelliyor. 2.3 milyon Filistinli kıtlığa karşı da yaşam mücadelesi veriyor. Batı kamuoyunda vicdanı savunan milyonlarca vatandaş aylardır İsrail'in durdurulması için hükümetlerine karşı protestolar düzenliyor. Bu süreçte sadece Batılı devletler değil ABD ve Avrupa basını da İsrail'in vahşetine sessiz kalmakla eleştiriliyordu. Ancak Binyamin Netanyahu liderliğindeki İsrail'e karşı son günlerde Batılı devletler ve medya da sesini yükseltmeye başladı. Middle East Eye sitesinde "Gazze'deki soykırıma karşılık sessizlik duvarı nihayet çatırdıyor" başlığıyla yayınlanan haberde son günlerdeki gelişmeler verildi.

MACRON VE SANCHEZ DEVREDE

ABD Başkanı Donald Trump: "İki-üç hafta içinde dünya çok daha güvenli bir yer olacak" diyen Trump, "Gazzeliler açlık çekiyor" dedi. ABD'de ayrıca 30 senatör Gazze'de insani yardımları engelleyen ablukanın sona ermesi için tasarı sundu.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron: Geçtiğimiz günlerde "İsrail'in Gazze'deki yaptıkları utanç verici" dedi.

İspanya Başbakanı Pedro Sanchez: İsrail'i kastederek, "Soykırımcı devletle ticaret yapmayız" dedi.

İngiliz Milletvekili Mark Pritchard: İsrail pişmanlığını "Yıllardır İsrail'i destekledim, yanıldığımı söylemek istiyorum" sözleriyle itiraf etti.

'SUÇ ORTAĞI OLACAKSINIZ'

Batılı siyasilerin yanı sıra ABD ve Avrupa medyası da İsrail'in vahşetini ardı ardına yüksek sesle dile getirmeye başladı.

Financial Times: Geçen hafta yayınlanan başyazıda "Batı'nın Gazze sessizliği utanç verici. Avrupa da Amerika da Netanyahu'yu dizginlemek için daha fazlasını yapmalı, yoksa onun suç ortağı olacaklar" denildi.

BBC: Sık sık İsrail yanlısı olmakla suçlanan İngiliz yayın kuruluşu BBC temsilcisinin "Gazze'deki soykırım önlenmeli" sözlerine yer verildi.

Economist: İsrail'in eleştirildiği yazıda "Savaş artık bitmeli. ABD yönetimi, Netanyahu'ya baskı yapmalı" ifadelerine yer verildi.

TRUMP'IN GEZİSİ BOYUNCA KATLİAMLARI ARTIRDILAR

BATI tarafından terk edilmeye başlayan İsrail yönetimi ise çareyi bir kez daha katliamlarını artırmakta buldu. ABD Başkanı Donald Trump'ın dört günlük Ortadoğu ziyareti boyunca İsrail ordusu Gazze Şeridi'nde aralarında çocuk ve kadınların da bulunduğu en az 400 Filistinliyi öldürdü. Katil İsrail ordusu son 24 saat içinde de en az 109 Filistinliyi daha katletti.

BM: GAZZE'DE KITLIK VAR

İsrail'in 2 Mart'tan bu yana insani yardımların girişine izin vermemesine yönelik açıklama yayınlanan Birlemiş Milletler açıklamasında "Gazze'de akut gıda güvensizliği 'felaket/kıtlık' seviyesinde" denildi. Dünya Sağlık Örgütü Sözcüsü Margaret Harris, "Diğer insani yardım kuruluşları gibi DSÖ'nün de artık Gazze Şeridi'ne hiçbir şey ulaştırmasına izin verilmiyor" dedi.

UNICEF: ÇOCUKLAR İÇİN GÜVENLİ BİR YER KALMADI

UNICEF İcra Direktörü Catherine Russell, Gazze'de iki gün içinde 45'ten fazla çocuğun öldürülmesine "akıl almaz bir şey" diyerek tepki gösterdi. UNICEF Direktörü, paylaşımında Gazze'de çocuklar için hiçbir yerin güvenli olmadığını vurgulayarak, "Bu dehşet sona ermeli" dedi.

İSRAİL İÇİNDE DE KARŞIT SESLER YÜKSELİYOR

Gazze Kasabı Netanyahu, Gazze'de en az 20 İsrailli rehine daha bulunduğunu belirtti. Tel Aviv yönetimi, Gazze'de 50'nin üzerinde rehinenin daha bulunduğunu tahmin ediyor. İsrail'de özellikle rehine yakınları, Gazze'deki katliamların son bulması için Netanyahu hükümetine karşı her gün gösteriler düzenliyor.