Soykırıma pişkin savunma

Siyonist İsrail'in katliamları 100'üncü gününe dayanırken dünyanın gözü Lahey ve Yemen'e kilitlendi. Katil İsrail dün Uluslararası Adalet Divanı'nda soykırım suçlamalarına karşı kendini savundu. ABD ile İngiltere'nin Yemen'deki Husileri hedef alması ise başta Batı medyası olmak üzere dünyanın algısını İsrail'in savunmasından çok Kızıldeniz'e dönmesine neden oldu. Dolayısıyla Hollanda'nın Lahey kentindeki soykırım duruşmasında İsrail'in kendini savunamaması ana gündemin arkasında kaldı. İşte İsrail heyetinin Güney Afrika'nın önceki gün yönelttiği suçlamalara karşı yaptığı pişkin savunmadan bazı örnekler:İsrail'in hukuk ekibi, suçlamaları yanıtlamak yerine Güney Afrika'ya ithamda bulundu.Güney Afrika'nın Hamas ile yakın ilişkisi olduğunu öne sürdüler.Gazze Şeridi'ndeki hayatını kaybedenlerin sayısının abartılı olduğunu savundular. Daha önce BM ve DSÖ gibi kuruluşlar rakamları doğrulamıştı.İsrailli kadın esirler diye fotoğraf gösterdiler. Ancak bu kişilerin sosyal medyada paylaşılan görüntülerdeki dans eden İsrailli kadın askerler olduğunu belirtmediler.7 Ekim'deki Hamas operasyonlarının ardından İsrail'in "kendini savunma hakkı olduğunu" iddia ettiler. Ancak uzmanlara göre bölgede işgalci konumunda olan İsrail. Dolayısıyla kendini savunma hakkı söz konusu olamaz."İsrail ordusu aslında Gazze'deki sivilleri koruyor" şeklinde akla mantığa uymayan bir tez ortaya attılar.Hastanelerin altında tüneller olduğu yalanını sürdürdüler, ancak yine bir kanıt sunamadılar."İsrail insani yardımlara izin veriyor" dediler fakat aynı gün BM'den "Yardımlar ulaştırılamıyor" açıklaması geldi.Katil İsrail, öldürmeye devam ediyor. 7 Ekim'den bu yana hayatını kaybeden Filistinli sayısı 23 bin 708'e yükseldi. Uluslararası yardım kuruluşu Oxfam, İsrail'in Gazze'deki saldırılarında günlük ortalama 250 kişinin öldürüldüğünü bildirdi. İngiltere merkezli Save the Children isimli sivil toplum kuruluşu ise saldırılarla Gazze Şeridi'ndeki çocukların yüzde 1'ini öldürdüğünü belirtti.Batı medyası Lahey duruşmalarını görmezden geliyor. İsrail'in kendini savunacağı gün ABD ve İngiltere'nin Yemen'e saldırmasıyla birlikte manşetlere Kızıldeniz çekildi.Güney Afrika Cumhuriyeti, 29 Aralık'ta Uluslararası Adalet Divanı'na dava açarak İsrail aleyhine ihtiyati tedbir kararı alınmasını talep etmişti. 11-12 Ocak tarihlerinde taraflar dinlendi. Şimdi gözler çıkacak kararda. Birkaç hafta içinde İsrail'in Gazze'deki saldırılarını durdurması kararının çıkması bekleniyor. Soykırım suçlamalarına dair karar ise daha sonra verilecek.İsrailli siyasetçi Avi Lipkin, İsrail'in sınırlarının ulaşacağı yerleri gösterirken Türkiye'nin bir kısmını da haritaya kattı. Lipkin ayrıca "Mekke ve Medine'yi alacağımıza inanıyorum" dedi.EskiABD Başkanı Donald Trump, ABD ve İngiltere'nin saldırıları hakkında "İşte Biden tarafından başlatılan başka bir savaş daha. Bu adam (Biden) yüzünden sebepsiz yere 3. Dünya Savaşı'na gireceğiz" dedi.Anketlere göre başkanlık seçimleri öncesinde ABD Başkanı Biden'a destek azalıyor. İngilere Başbakanı Rishi Sunak da ülkesinde zor günler geçiriyordu. İki liderin Yemen'e saldırı emri vermesi gündemi değiştirme çabası olarak da yorumlandı.