Soykırıma rağmen terk etmeyeceğiz

Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda yaşamını yitirenlerin sayısı son 24 saatte 67 artarak 64 bin 522'ye yükseldi. İsrail'in kıtlığı dayattığı Gazze'de son 24 saatte 2'si çocuk 6 kişi daha açlıktan hayatını kaybetti. Soykırım altında yaşam mücadelesi veren Filistinlilerin onurlu duruşu ise İsrail'e karşı aciz kalan insanlık onurunu kurtarıyor. İsrail'in tamamen işgal için günlerdir yoğun saldırılar düzenlediği Gazze kentindeki Filistinliler, evlerini terk etmeyeceklerini söylüyor.

İNGİLTERE'DEN GÖSTERİCİLERE TERÖR SUÇLAMASI

Almanya ve İngiltere gibi ülkelerden ise İsrail'e tam destek sürüyor. İki ülke barışçıl gösterilere bile izin vermiyor. Hatta İngiltere, Palestine Action grubunu destekleyenleri "terör" suçuyla itham etmeye başladı. Hafta sonu Filistin destekçisi Palestine Action grubunun yasaklanmasını protesto eden 890 kişi gözaltına alındı.

İSPANYA'DAN YAPTIRIM KARARI

Avrupa'da birçok ülke İsrail'e karşı harekete geçmeye başladı. İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, İsrail'in Gazze'de işlediği soykırıma karşı 9 maddelik yaptırım kararı açıkladı. Buna göre İsrail silahlı kuvvetlerine yakıt taşıyan gemilerin İspanya limanlarından geçişi ve İsrail'e yönelik savunma malzemesi taşıyan tüm uçakların İspanya deniz ve hava yolundan geçişi yasaklandı. Belçika da geçtiğimiz günlerde İsrail'e 12 yaptırım kararı almıştı. Buna ek olarak başta Fransa birçok ülke bu ay içinde Filistin'i devlet olarak tanıyacak.