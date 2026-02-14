Soykırıma ramazan direnişi

Soykırımcı İsrail ve katliamları destekleyen Batı'ya rağmen Filistinliler hayata tutunmaya devam ediyor. Ateşkese rağmen saldırıların sürdüğü ve birçok insani temel ihtiyacın hâlâ yeterli seviyede ulaştırılamadığı Gazze Şeridi'ndeki Filistinliler, ramazan ayı ile maruz bırakıldıkları tüm zorluklara meydan okuyor. Gazze Şeridi'nin orta kesiminde yer alan Deyr el-Belah bölgesinde evlerinin saldırılarda yıkılması nedeniyle çadırlarda yaşayan Filistinli aileler, kendi imkânlarıyla hazırladıkları süslemelerle ramazan sevincini yaşamaya çalışıyor. İsrail, Ekim 2025'te yürürlüğe giren ateşkesi zaman zaman ihlal etse de Gazze'deki 2 milyonu aşkın Filistinli, 2 yılı aşkın süre soykırımdan sonra ilk kez geniş çaplı saldırılar olmadan ramazan ayını idrak edecek. Evlerin neredeyse tamamına yakının İsrail saldırılarında yıkıldığı Gazze'de yüz binlerce Filistinli ramazan ayını çadırlarda karşılayacak. Filistinliler, birkaç yıl öncesine kadar evlerinde, sevdikleriyle karşıladıkları ramazanı bu yıl buruk idrak edecek. Ramazanı en iyi şekilde karşılamak, acılara rağmen ramazan coşkusunu yaşatmak isteyen Filistinliler, 11 ayın sultanının gelmesinden günler öncesinde el işi süslemeleri hazırladı.

KÜRESEL KATLİAM AĞI

Gazze'ye saldıran İsrail ordusunda en çok vatandaşı bulunan ülkelerin başında ABD yer aldı. İsrail ordusunda 13 binden fazla ABD pasaportu taşıyan asker yer alırken bu ülkeyi Fransa, Rusya, Almanya, Ukrayna, İngiltere, Romanya, Polonya, Etiyopya ve Kanada takip etti. Birçok ülkede İsrail ordusunda yer alan çifte vatandaşlık sahibi işgal askerlerine savaş suçlusu davaları açılıyor.

ALMANYA'DAN UTANÇ ZİYARETİ

Almanya Federal Meclis Başkanı Julia Klöckner'in, İsrail askerlerinin refakatinde Gazze'ye gerçekleştirdiği ziyareti, "Filistinli bakış açılarını dışlayan tek taraflı ziyaret" olarak nitelendiren milletvekillerinden sert eleştiriler aldı.