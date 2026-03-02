Soykırıma yeni bahane

İsrail ordusuna bağlı işgal altındaki Filistin topraklarındaki Hükümet Aktivitelerini Koordinasyon Biriminden (COGAT) yapılan açıklamada, Gazze Şeridi'ne açılan tüm sınır kapılarının kapatıldığı bildirildi. Açıklamada, Gazze'nin dünyaya açılan tek kapısı olan Refah Sınır Kapısı dahil Gazze Şeridi'ne açılan tüm kapıların ikinci bir duyuruya kadar kapalı tutulacağı bildirildi. İsrail'in tüm sınır kapılarını kapatma kararının halihazırda açlıkla boğuşan Gazze'deki insani durumu etkilemeyeceği iddia edildi. Tel Aviv yönetimi, yaklaşık 2 yıl işgal altında kapalı tuttuğu Gazze'nin dünyaya açılan tek sınır kapısı Mısır sınırındaki Refah Sınır Kapısı'nı 2 Şubat'ta yalnızca yayaların çift yönlü geçişlerine açmıştı.

İNSANİ FELAKET DERİNLEŞİYOR

Soykırımcı İsrail, saldırılarla ve insani yardım girişini kısıtlayan sıkı ablukayla Gazze Şeridi'ni açlığın yayıldığı, su, ilaç, tıbbi gereçler ve hijyen malzemesinin bulunamadığı bir insani felakete sürükledi. Birleşmiş Milletler (BM), ateşkes sonrası dahi İsrail'in uyguladığı kısıtlamalar nedeniyle Gazze Şeridi'ne yeterli yardımın girmediğine dikkati çekiyor. Bu arada, İsrail ordusunun Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 72 bin 96'ya ulaştı. Gazze'deki Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in Ekim 2023'ten beri devam eden saldırılarında, yaşanan can kayıplarına ilişkin son veriler paylaşıldı. Son 24 saatte Gazze'deki hastanelere 1 ölü ve 7 yaralı getirildiği kaydedildi. Gazze'de ateşkesin yürürlüğe girdiği 10 Ekim 2025'ten bu yana İsrail'in saldırılarında 629 kişinin öldürüldüğü, 1693 kişinin yaralandığı, enkaz altından ise 735 cenazenin çıkarıldığı ifade edildi. İsrail'in Ekim 2023'te Gazze Şeridi'ne başladığı saldırılarda toplam can kaybının 72 bin 96'ya, yaralı sayısının 171 bin 791'e yükseldiği bildirildi. Gazze Şeridi'nde enkaz altında hala binlerce cenazenin bulunduğu belirtiliyor.

RAMAZANDA EV BASKINLARI

İsrail saldırıları ve baskılarının ramazan ayında da devam ettiği belirtiliyor. Ekim 2023'te Gazze'ye yönelik saldırıların başlamasından bu yana İsrail ordusu ve gaspçı İsrailliler, Doğu Kudüs dahil Batı Şeria'daki saldırılarını artırdı. Bu saldırılar, öldürme, gözaltı, ev ve tesislerin yıkımı, mülk tahribi, zorla yerinden etme ve yerleşim faaliyetlerinin genişletilmesini kapsıyor. Cayus'a ve mücavir belde Kefr Lakıf'a düzenlenen baskınlarda 13 Filistinli gözaltına alındı. El Halil'in Fevvar Mülteci Kampı ile Beytullahim'deki Tuku beldesinde evlerine düzenlenen baskınlarda 2 Filistinli gözaltına alındı.

BATI ŞERİA'YI İLHAK SÜRÜYOR

İsrail ordusu, işgal altındaki Batı Şeria'nın farklı bölgelerinde düzenlediği baskınlarda aralarında bir kadının da olduğu 24 Filistinliyi gözaltına aldı. Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, İsrail güçleri, Nablus ilinde yer alan Beyta beldesi ile Balata Mülteci Kampına baskın düzenledi. İsrail askerleri, evlerini bastıktan sonra aralarında bir kadının da bulunduğu 7 Filistinliyi gözaltına aldı. Tubas kentinde düzenlenen baskınlarda ise 2 Filistinli gözaltına alındı. Filistin tarafı, söz konusu uygulamaların Batı Şeria'nın resmen ilhak edilmesine zemin hazırladığı uyarısında bulunuyor. İsrail ordusu ve gaspçı İsrailliler, Ekim 2023'ten bu yana Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te en az 1118 Filistinliyi öldürdüğü, yaklaşık 11 bin 700 kişiyi yaraladığı ve yaklaşık 22 bin kişiyi gözaltına aldığı belirtiliyor.