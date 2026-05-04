Soykırımcı bakandan urganlı pasta

İsrail'ın ırkçı Ulusal Güvenlik Bakanı Ben-Gvir, 50. yaş gününü Filistinli esirlerin idam edilmesini öngören yasaya atıf yaparak urganlı pastayla kutladı. Pastanın üzerinde İbranice "Tebrikler Sayın Bakan Ben-Gvir. Bazen hayaller gerçek olur" yazısı yer aldı. İsrail parlamentosunda çoğunlukla kabul edilen ve büyük tartışmalara yol açan yasa, Filistinliler için ölüm cezasını öngörüyordu. Soykırımcı Ben-Gvir'in doğum günü pastasında bile idamı çağrıştıran sembol kullanması, kana doymayan siyonist rejimin insanlık dışı yüzünü bir kez daha gösterdi.