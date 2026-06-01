Soykırımcı İsrail askerlerinden sadist itiraflar: ’Gazzelileri öldürmekten zevk alıyorduk’

Katil İsrail'in Gazze Şeridi'nde Ekim 2023'te başlattığı soykırıma katılan İsrail askerleri, ateşkesten sonra da Sarı Hat'a yaklaşan herkesi doğrudan hedef alarak öldürme yönünde talimat aldıklarını anlattı. İsimlerini vermek istemeyen İsrailli askerler, Associated Press'e (AP) ettikleri itiraflarda, İsrail'in Ekim 2023'ten itibaren Gazze Şeridi'nde başlattığı soykırımda yaşananları aktardı. Gazze'de kimlikleri belirlenemeyen Filistinlilerin hedef alındığını aktaran İsrailli askerler, "Bazı güçlerin, öldürmeyi sıradan bir iş sayabildiği gibi bazılarının da Filistinlileri öldürmekten zevk aldığını gösterebildiklerine" işaret etti.

KATLİAMLARA KUTLAMA

İsrail ordusunun ateşkes sırasında kontrollerindeki bölgenin yakınlarından geçen Filistinli sivillere ait bir aracı hedef alarak içindekilerin hepsini öldürdüklerini anlatan askerler, söz konusu saldırıyı yapan askerlerin arkadaşları tarafından tebrik edilerek kutlama yaptıklarını ifade etti.

ATEŞKES BİR YANILSAMA

Gazze Şeridi'ndeki Filistinlileri öldürdükleri saldırılardan sonra yapılan kutlamaların alışkanlık haline geldiğini teyit eden askerler, Ekim 2025'te sağlanan ateşkesten sonra bu tür kutlamaların sürekli yapıldığına işaret etti. İsrailli askerler, "Gazze Şeridi'nde ateşkes denilen şey, bir şakadan başka bir şey değildir." dedi. Adını açıklamak istemeyen askerlerden biri ise "İsrail askerleri, çoğu zaman uzak yerlerde bulunuyor ve gördükleri kişilerin kimliğini tespit etmeden doğrudan hedef alıyorlardı" dedi.



MESCİD-İ AKSA'DA İSRAİL BAYRAĞI AÇIP MARŞ OKUDULAR

İsrail polisi korumasında işgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa'ya baskın düzenleyen fanatik Yahudiler, Harem-i Şerif'te İsrail bayrağı açarak İsrail milli marşını okudu.

BATI ŞERİA'DAKİ YAHUDİ TERÖRÜ SINIR TANIMIYOR

Filistin'i gasbeden İsraillilerin, Batı Şeria'nın Nablustaki Beyta beldesinde Filistinlilere ait çok sayıda eve saldırdı. Rammun köyünde yapımı süren bir okula baskın düzenleyip okulda yaklaşık 80 bin dolarlık zarara yol açtılar. Bir Yahudi işgalci de dün sabah saatlerinde Nablus'ta okuluna giden 11. sınıf öğrencisi Yemmame Abdülmümin Abdullah'ı aracıyla ezme girişiminde bulundu.