Soykırımcı İsrail bir günde 35 Gazzeli sivili katletti

Sağlık yetkililerinden ve görgü tanıklarından edinilen bilgiye göre, İsrail ordusu sabahtan bu yana Gazze Şeridi'nin farklı yerlerinde çok sayıda evi ve yerinden edilenlerin kaldığı çadırları hedef aldı.

İsrail'in Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki El-Bureyc Mülteci Kampındaki bir konut binasını topçu saldırısıyla hedef alması sonucu 2 Filistinli hayatını kaybetti.

İsrail'in, Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus'un güneyindeki Kizan en-Neccar bölgesinde bir grup sivili hedef aldığı saldırıda da 3 Filistinli yaşamını yitirdi.

Gazze'deki Sivil Savunma Müdürlüğünden yapılan açıklamada da İsrail'in, Gazze şehrinin merkezinde yerinden edilmiş kişilerin barındığı El-Farabi Okulu'nu hedef aldığı saldırıda 3 Filistinlinin öldüğü ifade edildi.

İsrail'in Han Yunus'un doğusunda El-Amur ve Şurab ailelerine ait iki evi hedef alması sonucu ise 19 Filistinli yaşamını yitirdi.

İsrail ordusunun sabah saatlerinde Han Yunus'un batısındaki El-Mevasi bölgesinde yerlerinden edilenlerin çadırlarını bombalaması sonucu aynı aileden ikisi ebeveyn ve 3'ü çocuk olmak üzere 5 kişi hayatını kaybetti.

İsrail'in, Gazze Şeridi'nin kuzeyinde, Cibaliya Mülteci Kampına bağlı El-Kasasib mahallesinde insansız hava aracıyla (İHA) ateş açması sonucu bir Filistinli kadın hayatını kaybederken, Gazze şehrinin doğusundaki Şucaiyye mahallesindeki El-Mansura Caddesi'ne düzenlediği hava saldırısında da bir sivil öldü.

Bu arada El-Mevasi'de yerinden edilenlerin çadırlarını hedef alan bombalı saldırıda yaralanan bir kız çocuğunun da hayatını kaybettiği bildirildi.

Öte yandan, İsrail ordusuna ait araçlar, Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki Nusayrat Mülteci Kampı'nı ve kuzeydeki Cibaliya Şehitliği'ni hedef aldı.

Gazze kentinin doğusunda ise orduya ait araçlar sis bombası atarken, bir helikopter de yoğun ateş açtı.

İsrail'e ait bir İHA da Han Yunus'un doğusundaki Abesan el-Kebira mezarlığı yakınlarında bir grup sivilin üzerine bomba attı ancak herhangi bir can kaybı yaşanmadı.