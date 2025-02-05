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Giriş Tarihi: 5.2.2025 23:17

Soykırımcı İsrail BM İnsan Hakları Konseyi'nden çekildi

İsrail Dışişleri Bakanı Gideon Saar, ülkesinin Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Konseyi'nden (UNHRC) çekildiğini açıkladı. Saar, konseyi "antisemitik" olmakla suçladı

AA
Soykırımcı İsrail BM İnsan Hakları Konseyi’nden çekildi

Saar, X hesabından yaptığı paylaşımda, ABD Başkanı Donald Trump'ın ülkesini BM İnsan Hakları Konseyi'nden geri çeken kararını memnuniyetle karşıladıklarını aktardı.

UNHRC'nin "Orta Doğu'daki tek demokrasi olan İsrail'i saplantılı bir şekilde şeytanlaştırdığını" iddia eden Saar, konseyi "antisemitik" olmakla suçladı.

Saar, İsrail'in ayrımcılığa uğradığını öne sürerek konseyden çekildiklerini açıkladı.

TRUMP, ABD'Yİ UNRWA VE UNHRC'DEN ÇEKEN KARARNAMEYİ İMZALAMIŞTI

ABD Başkanı Trump, ülkesini Birleşmiş Milletler (BM) Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA) ile UNHRC'den geri çeken başkanlık kararnamesini imzalamıştı.

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Soykırımcı İsrail BM İnsan Hakları Konseyi'nden çekildi
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