Soykırımcı İsrail çadırları bombaladı: 32 ölü

Katil İsrail ordusu 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'nde defalarca kez yerinden ettiği masum sivilleri sığındıkları derme çatma çadırlarda katlediyor. Her türlü insanı yardımın girişini engelleyen, bombalardan kurtulan Filistinlileri açlığa, salgın hastalıklara ve zorlu kış şartlarına mahkûm eden İsrail ordusu dün de yine okul ve hastaneleri hedef aldı. Son 24 saatte Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerine düzenlenen saldırılarda en az 32 Filistinli öldürüldü.İsrail ordusu, Gazze kentinin orta kesimindeki Derec Mahallesi'nde yerinden edilen Filistinlilerin kaldığı Musa bin Nuseyr Okulu'nu vurdu. Okulun bahçesindeki çadırların hedef alınması sonucu yangın çıktı. Birçok çadır yandı. Çocukların da bulunduğu 8 Filistinli yaşamını yitirdi.Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Cibaliya Mülteci Kampı'nda sivillerin bir arada olduğu topluluğu bombaladılar. 4'ü çocuk 5 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi de ağır yaralandı.Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki Deyr el-Belah kentinde Ebu Samra ailesinin evini hedef aldılar. Kadın ve çocukların olduğu 11 Filistinli hayatını kaybetti. Ev tamamen yıkıldı.Kuşatma altındaki Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Kemal Advan Hastanesi'ni tank mermileri ve kurşunlarla hedef aldılar. Hastane müdürü, "Bu saldırılar, duvarları delip çocuk ve yenidoğan servisleri dâhil olmak üzere birçok bölümü ciddi şekilde tahrip etti" dedi. Ayrıca İsrail ordusu, hastanenin derhal boşaltılmasını istedi. Filistin Ulusal Konseyi İsrail'in hastanede katliam yapabileceği uyarısında bulundu.İsrail'in saldırıları nedeniyle yerinden olan Gazzelilerin kış soğuklarıyla ince çadırlardaki trajedisi katlanarak büyüyor. Futbol sahasının çadırlarla dolu bir kampa dönüştüğü geçici barınakta, binlerce Filistinli aile yaşıyor. Çamurlu zemine sahip ilkel kampta, çocuklar çaresizce hareket ederek vücutlarını ısıtmaya çalışıyorİsrail'in 14 aydır Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda yaşamını yitirenlerin sayısı 45 bin 259'a, yaralı sayısı da 107 bin 627'ye yükseldi.Fanatik bazı İsrailliler, "Lübnan'ın güneyinde yerleşim bölgeleri oluşturmak amacıyla" çadırlar kurdu. Lübnan'ın güneyinin işgal edilmesi çağrısı yapılan bir konferansta kurulan "Uri Tsafon" örgütü mensupları, girdikleri Marun er-Ras bölgesinde çadırlar kurdu ve sedir ağaçları dikti. "Israel Hayom" gazetesi de 8 Aralık'ta çok sayıda İsraillinin Lübnan'ın güneyine girdiğini aktardı. İsrail onlarca yıldır Filistin, Suriye ve Lübnan'daki toprakları işgal ediyor.