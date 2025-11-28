Soykırımcı İsrail güçleri teslim olan 2 Filistinliyi infaz etti

İsrail ordusu ve polisi, Abdallah ve Asasa'nın infaz edildiğini doğrulayarak, Abdallah ve Asasa'nın bulundukları binanın kuşatılmasının ardından birkaç saat sonra teslim olarak dışarı çıktıkları ve üzerlerine ateş açıldığını belirtti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldığı açıklandı.

Aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben Gvir ise küstah bir paylaşım yaparak, Abdallah ve Asasa'nın infaz eden İsrail güçlerine destek verdi. İsrail Sınır Polisi, Abdallah ve Asasa'nın talimatlara uymadığını iddia ederek, infazı meşru göstermeye çalıştı.