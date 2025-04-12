Soykırımcı İsrail, kadın ve çocukları katlediyor

Katil İsrail ordusu, dünyanın gözü önünde Gazze Şeridi'nde çoğu kadın ve çocuk masum sivilleri öldürmeye devam ediyor. Bölgeye yardım girişlerini engelleyen siyonist İsrail, 18 aydır 'etnik temizlik yaptığı' Gazze Şeridi'nde açlığı ve susuzluğu da silah olarak kullanıyor. İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 21 artarak 50 bin 933'e yükseldi. Öte yandan Birleşmiş Milletler (BM) analizi, 18 Mart ile 9 Nisan tarihleri arasında Gazze'ye düzenlenen en az 36 İsrail saldırısında sadece Filistinli kadın ve çocukların öldürüldüğünü ortaya koydu.

ZORLA TAHLİYE EMRİ

Gazze Şeridi'ndeki Filistin hükümeti, İsrail'in, Gazze Şeridi'nde yaşayan 2.4 milyondan fazla Filistinliyi sistematik olarak sudan mahrum bırakmaya devam ettiğini ve suyu "ölüm silahına dönüştürdüğünü" belirtti. Öte yandan İsrail'in tahliye emirleriyle Filistinli aileler bir kez daha yerinden edilme ve belirsizlikle karşı karşıya. İsrail ordusu, Gazze'nin güneyindeki Han Yunus kentinde yaşayan Filistinlilerden, bulundukları yerleri derhal terk etmelerini istedi. İsrail ordusunun bölgeye şiddetli saldırılar düzenleyeceğini ve bunun "son uyarı" olduğunu belirterek bu bölgelerden roket atıldığını iddia etti. Ayrıca hiçbir güvenli yerin olmadığı bölgedeki Filistinlilerden, Han Yunus kentinin El-Mevasi bölgesindeki "sığınma merkezlerine" gitmeleri istendi.

FİLİSTİNLİ AKTİVİSTE SINIRDIŞI KARARI

Siyonist İsrail'in en büyük destekçisi olan ve ülkesindeki Filistin destekçilerinin peşine düşen ABD'den skandal bir adım daha geldi. ABD'de göçmenlik davalarına bakan yargıç Jamee Comans, Filistin'e destek gösterilerine öncülük ettiği gerekçesiyle 8 Mart'ta New York'ta yaşadığı apartmanda gözaltına alınarak Louisiana'daki bir göçmenlik tesisine götürülen Columbia Üniversitesi yüksek lisans öğrencisi Mahmud Halil hakkındaki kararını açıkladı. Comans, Halil'in sınır dışı edilmesinin uygun olduğuna karar verdi. Halil'in avukatlarının 23 Nisan'a kadar karara itiraz hakkı var. Avukatı Amy Greer, Halil'in, "yeşil kartlı daimi ikametgâh sahibi" olduğunu ve eşinin ABD'li olmasına rağmen tutuklandığını ve kartının iptal edildiğini belirtmişti.

'ÖLDÜRÜLECEĞİMİ SANDIM'

Benzer gerekçeyle 25 Mart'ta gözaltına alınan Tufts Üniversitesi doktora öğrencisi Rümeysa Öztürk, mahkemeye sunduğu dilekçede, yaşadığı korkuyu paylaştı. Yüzleri maskeli 6 görevli tarafından gözaltına alınan Öztürk, "kaçırıldığı ve öldürüleceği" düşüncesine kapıldığını belirtti. Öztürk, bir terör örgütü üyesi gibi sorgulandığını kaydetti.

GAZZE'YE DESTEK EYLEMLERI YENIDEN BAŞLIYOR

İşgalci İsrail'in Gazze'deki soykırımına karşı tepki olarak bugün İstanbul'da bir yürüyüş düzenlenecek. Bugün saat 13.30'da Beyazıt Meydanı'nda başlayacak yürüyüşün Ayasofya-i Kebir Camii Şerifi'nde sona ereceği açıklandı. İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı Genel Başkanı Bülent Yıldırım, "Türkiye'de eylemleri tekrar başlatacağız, dünyada eylemleri başlatacağız. İsrail eskisi kadar rahat değil. Artık insanlar korku elbisesini çıkardı" dedi. Öte yandan yürüyüşle ilgili Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) da açıklama yaptı. Açıklamada; "13 Nisan Pazar günü, Beyazıt Meydanı'ndan Ayasofya'ya yürüyoruz. Bu insanlık suçuna sessiz kalma, insanlığın safında yerini al! Gazze ölüyor, ayağa kalk" ifadeleri kullanıldı. Barış SAVAŞ/SABAH