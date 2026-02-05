Soykırımcı İsrail katliamlarını sürdürüyor

Katil İsrail, bir yandan Refah Sınır Kapısı'nın açık olduğu imajını dünyaya servis etmeye devam ederken diğer taraftan da Gazze Şeridi'ndeki katliamlarını sürdürüyor. Son 24 saatte aralarında çocukların da bulunduğu 21 Filistinli daha hayatını kaybetti. Ekim 2023'ten beri Gazze'deki toplam can kaybı 71 bin 824'e, yaralı sayısı 171 bin 608'e ulaştı. Batı Şeria'da ise baskın sonucu 3 kişi yaralanırken 1 Filistinli de şehit oldu. Ateşkes görüşmelerinden bu yana geçen sürede can kaybı en az 550 olarak kayıtlara geçti. Refah Sınır Kapısı üzerinden gerçekleştirilmesi planlanan hasta ve yaralı tahliyeleri durduruldu. Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı, Gazze Şeridi'ndeki 11 bin kanser hastasının tanı ve tedavi hizmetlerinden mahrum olduğunu bildirdi.