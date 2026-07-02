Soykırımcı İsrail Lübnan işgalinden dönmüyor

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Lübnan ile imzalanan çerçeve anlaşmasına rağmen İsrail ordusunun ülkenin güneyindeki işgalini sürdüreceğini belirtti. İsrail'in Yedioth Ahronoth gazetesinde yer alan habere göre Netanyahu, Lübnan'da öldürülen İsrail askerleri için düzenlenen törende konuştu. Netanyahu, "Lübnan'ın güneyindeki tampon bölgede gerekli olduğu sürece kalacağız" ifadelerini kullanarak işgalin süreceğini belirtti. Öte yandan ABD ile İran arasındaki müzakerelerin teknik seviyede Katar'ın başkenti Doha'da devam ettiği duyuruldu.

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!