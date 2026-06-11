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  • Soykırımcı İsrail ordusunun ahlaksızlığı sosyal medyada gündem oldu! Binlerce paylaşım yapıldı

Soykırımcı İsrail ordusunun ahlaksızlığı sosyal medyada gündem oldu! Binlerce paylaşım yapıldı

7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'nde masum ve savunmasız sivilleri katleden İsrail ordusuna yönelik sosyal medyada başlatılan #ImmoralArmy (Ahlaksız Ordu) etiketi kısa sürede dünyada gündem oldu. #ImmoralArmy etiketi altında yapılan paylaşımlarda, uluslararası toplumun Gazze’deki gelişmelere karşı daha etkin tutum alması yönünde çağrılar öne çıktı.

Soykırımcı İsrail ordusunun ahlaksızlığı sosyal medyada gündem oldu! Binlerce paylaşım yapıldı
DHA

Gazetecililer, aktivistler ve çeşitli sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri tarafından İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ndeki eylemlerine yönelik başlatılan sosyal medya çalışması kısa sürede geniş kitlelere ulaştı. Kullanıcıların İsrail ordusuna karşı tepki gösterdiği #ImmoralArmy etiketi, birçok ülkede gündem listelerinde yer aldı.

Soykırımcı İsrail ordusunun ahlaksızlığı sosyal medyada gündem oldu! Binlerce paylaşım yapıldı

ULUSLARARASI TOPLUMA ÇAĞRI

Sosyal medya kullanıcıları, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarının uluslararası hukuk ve insan hakları açısından değerlendirilmesi çağrısında bulunurken, etikete destek veren paylaşımlar gün boyunca artış gösterdi. Sosyal medya platformlarında yaygın şekilde kullanılan #ImmoralArmy etiketi altında yapılan paylaşımlarda, uluslararası toplumun Gazze'deki gelişmelere karşı daha etkin tutum alması yönünde çağrılar öne çıktı.

Soykırımcı İsrail ordusunun ahlaksızlığı sosyal medyada gündem oldu! Binlerce paylaşım yapıldı

SİVİL KAYIPLAR, İNSANİ KRİZ...

Kampanya kapsamında paylaşılan videolarda, İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nde gerçekleştirdiği saldırılarda yaşanan sivil kayıplar, yıkılan yerleşim alanları ve insani kriz görüntülerine yer verildi.

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Soykırımcı İsrail ordusunun ahlaksızlığı sosyal medyada gündem oldu! Binlerce paylaşım yapıldı

KATİL İSRAİL'İN GAZZE'YE YÖNELİK SALDIRILARI SÜRÜYOR

Öte yandan İsrail'in, 10 Ekim 2025'te ilan edilen ateşkese rağmen Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarını sürdürdüğü belirtiliyor. Paylaşılan verilere göre, Ekim 2023'ten bu yana Gazze'de hayatını kaybeden Filistinlilerin sayısı 72 bin 988'e, yaralı sayısı ise 173 bin 205'e ulaştı. Ateşkesin ilan edildiği 10 Ekim 2025 tarihinden bu yana ise 978 Filistinlinin hayatını kaybettiği, 3 bin 97 kişinin yaralandığı ifade edildi.

Haber Girişi Halil İbrahim Ğlkü - Editör
#GAZZE ŞERİDİ #GAZZE #İSRAİL ORDUSU #İSRAİL

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