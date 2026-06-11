Soykırımcı İsrail ordusunun ahlaksızlığı sosyal medyada gündem oldu! Binlerce paylaşım yapıldı

KATİL İSRAİL'İN GAZZE'YE YÖNELİK SALDIRILARI SÜRÜYOR

Öte yandan İsrail'in, 10 Ekim 2025'te ilan edilen ateşkese rağmen Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarını sürdürdüğü belirtiliyor. Paylaşılan verilere göre, Ekim 2023'ten bu yana Gazze'de hayatını kaybeden Filistinlilerin sayısı 72 bin 988'e, yaralı sayısı ise 173 bin 205'e ulaştı. Ateşkesin ilan edildiği 10 Ekim 2025 tarihinden bu yana ise 978 Filistinlinin hayatını kaybettiği, 3 bin 97 kişinin yaralandığı ifade edildi.

Haber Girişi Halil İbrahim Ğlkü - Editör