Soykırımcı İsrail ordusunun ahlaksızlığı sosyal medyada gündem oldu! Binlerce paylaşım yapıldı
7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'nde masum ve savunmasız sivilleri katleden İsrail ordusuna yönelik sosyal medyada başlatılan #ImmoralArmy (Ahlaksız Ordu) etiketi kısa sürede dünyada gündem oldu. #ImmoralArmy etiketi altında yapılan paylaşımlarda, uluslararası toplumun Gazze’deki gelişmelere karşı daha etkin tutum alması yönünde çağrılar öne çıktı.
Gazetecililer, aktivistler ve çeşitli sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri tarafından İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ndeki eylemlerine yönelik başlatılan sosyal medya çalışması kısa sürede geniş kitlelere ulaştı. Kullanıcıların İsrail ordusuna karşı tepki gösterdiği #ImmoralArmy etiketi, birçok ülkede gündem listelerinde yer aldı.
ULUSLARARASI TOPLUMA ÇAĞRI
Sosyal medya kullanıcıları, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarının uluslararası hukuk ve insan hakları açısından değerlendirilmesi çağrısında bulunurken, etikete destek veren paylaşımlar gün boyunca artış gösterdi. Sosyal medya platformlarında yaygın şekilde kullanılan #ImmoralArmy etiketi altında yapılan paylaşımlarda, uluslararası toplumun Gazze'deki gelişmelere karşı daha etkin tutum alması yönünde çağrılar öne çıktı.
SİVİL KAYIPLAR, İNSANİ KRİZ...
Kampanya kapsamında paylaşılan videolarda, İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nde gerçekleştirdiği saldırılarda yaşanan sivil kayıplar, yıkılan yerleşim alanları ve insani kriz görüntülerine yer verildi.