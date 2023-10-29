Soykırımcı İsrail yine sivilleri hedef aldı: Kudüs Hastanesi bölgesini vurdular!

Açıklamada, İsrail ordusunun, hastane yönetiminin yanı sıra yoğun bombardıman nedeniyle evlerini terk ederek hastaneye sığınan sivilleri de binayı boşaltmaları için uyardığı aktarıldı.

Hastanenin kuzey kısmında üç elektrik jeneratörünün yanı sıra doğu ve kuzey kısımlarında oksijen üretim istasyonlarının bulunduğu kaydedilen açıklamada, bu durumun ciddi bir tehlike oluşturduğu ve olası bir bombalamanın bölgede büyük yangına yol açabileceği vurgulandı.

Filistin Kızılayı, ayrıca, İsrail savaş uçaklarının bombalama tehdidinde bulunduğu hastanedeki koşulları gösteren görüntüleri de basınla paylaştı.