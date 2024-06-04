Soykırımcı İsrail’den açlık kuşatması

Dünya geçtiğimiz cuma gününden beri katil İsrail'in ABD'nin ortaya attığı ateşkes teklifine vereceği cevabı bekliyor. Ateşkesi kabul etmesi halinde koalisyon iktidarından olması beklenen İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu hâlâ sessiz. Ancak işgalci İsrail ordusu bu süreçte katletmeye devam ediyor. İsrail güçlerinin son 24 saatte gerçekleştirdiği 4 katliamda 71 kişi daha yaşamını yitirdi. 242 günde ölen Filistinli sayısı 36 bin 550'ye yükseldi. İsrail diğer taraftan da 2.3 milyon Filistinliyi açlık kuşatması altında tutmaya devam ediyor.Uluslararası yardım kuruluşu Oxfam, Gazze'deki çocukların yüzde 85'inin her üç günden en az birini hiç yemek yemeden geçirdiğini açıkladı.Gazze nüfusunun üçte ikisinden fazlası, tüm bölgenin yüzde 20'sinden küçük bir alana sıkıştı.Buna göre 69 kilometrekarelik alanı oluşturan El Mevasi, Han Yunus ve Deyr el Balah'ta 1,7 milyon kişi yaşıyor.El Mevasi'de bulunan 500 bin kişi, 121 tuvaleti paylaşıyor. Bu sayı, her 4 bin 132 kişiye bir tuvalet düştüğü anlamına geliyor.Oxfam Orta Doğu ve Kuzey Afrika Direktörü Sally Abi Khalil'e göre, açlık bölgede en büyük ölüm sebeplerinden biri haline geliyor.Abi Khalil, "Yetersiz beslenen insanlara gidecek tonlarca gıdayı engellerken kafeinli içecekler ve çikolatalara izin vermek mide bulandırıcı" ifadesini kullandı.Oxfamlı yetkililere göre Gazze Şeridi için kıtlık ilan edildiğinde ise çok geç kalınmış olunacak.Birleşmiş Milletler ise Gazze Şeridi'nde, "neredeyse hiç yakıt bulunmadığından" su arıtma tesislerinin kapandığını duyurdu.Han Yunus'ta çöp yığınlarıyla çevrili çadırlarda yaşamak zorunda kalan yerinden edilmiş binlerce Filistinli, salgın hastalık tehdidi altında yaşıyor.İsrail'de aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir, İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki saldırılarında konumunu güçlendirmek için bölgeye insani yardımların "bir veya iki ay" durdurulması gerektiğini öne sürdü.İsraıl'ın hastaneleri yerle bir etmesi, yakıt girişlerine izin vermemesi ve Mısır sınırını kapatması nedeniyle Gazze Şeridi'ndeki kanser hastası çocuklar tedavi göremiyor. Bu hastalardan biri de 10 yaşındaki Siraj Yassin. Lösemi hastası olan Yassin tedavi göremediği için artık yüreyememeye başladı.BIRLEŞMIŞ Milletler (BM) İnsan Hakları Yüksek Komiseri Volker Türk, işgal altındaki Batı Şeria'da 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail ordusu ve Yahudi yerleşimcilerce 500'den fazla Filistinlinin öldürülmesini kınayarak bu konuda "hesap verilebilirlik" çağrısında bulundu.ABD Başkanı Biden, Time'a konuştu. İsrail'in savaş suçları işleyip işlemediği ile ilgili soruya, "Orası net değil" yanıtını verdi. Netanyahu'nun, "savaşı siyasi geleceği" için uzattığı yönünde düşünce olduğu belirtilerek yorumu sorulan Biden, "Yorum yapmayayım ancak insanların bu sonuca ulaşması için tüm nedenler bulunuyor" dedi.