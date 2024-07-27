Soykırımcı İsrail’den bir vahşet daha: Hastaneyi füzelerle vurdu 31 ölü

Siyonist İsrail rejimi, en büyük müttefiki ABD'yi de arkasına alarak Gazze Şeridi'ndeki katliamlarına her saat başı yenilerini ekliyor. İsrail savaş uçakları, Gazze Şeridi'nin orta kesimlerindeki daha önce "insani bölge" ilan edilen Deyr Belah kentinde yerinden edilmiş kişilerin sığındığı Hadice Okulu'ndaki sahra hastanesini üç füzeyle vurdu. Saldırıda aralarında çocukların da bulunduğu 31 Filistinlinin hayatını kaybettiği, onlarca kişinin de yaralandığı kaydedildi. Gazze'deki hükümetin medya ofisinden yapılan açıklamada, İsrail tarafından işlenen bu "katliamların" sağlık sistemini, hastaneleri yıkarak, hizmet dışı bıraktığı, "yerinden edilmişlere ve sivillere yönelik bu katliamların devam etmesinden İsrail ve ABD yönetiminin sorumlu olduğu" vurgulandı. Açıklamada, "Sağlık ve tıbbi malzeme eksikliği, sınır kapılarının yaralı ve hastaların geçişine kapatılması, yakıt getirilmemesi ve insani durum nedeniyle sağlık ekipleri ve kalan ameliyathaneler üzerinde büyük baskı var" denildi. Öte yandan İsrail ordusu, Hadice Okulu yerleşkesinin içinde "gizli bir Hamas komuta ve kontrol kompleksine saldırı düzenlediğini" iddia etti.İsrail ordusu, Han Yunus şehrinin doğusunda daha önce "güvenli" ilan ettiği bölgede "operasyon düzenleneceğini" açıklayarak Filistinlilerin derhal bölgeyi boşaltmasını istedi. Ordu sözcüsü Filistinlilerin "derhal ve geçici olarak" önce güvenli bölge ilan edilip saldırı düzenlenen El-Mevasi'ye gitmelerini istedi. Saldırı ihtimaline karşı binlerce Filistinli bölgeyi terk etmek zorunda kaldı. Yanlarına alabildikleri birkaç parça eşyayla yollara düşen çoğu kadın ve çocuklardan oluşan binlerce Gazzeli, araç bulamadıkları için yaya olarak bölgeden ayrılmaya çalışıyor. Ardından ölümden kaçan sivilleri yollarda bombaladı. Bombardıman sonucu 23 kişi ölürken çok sayıda kişi de yaralandı. İsrail'in daha önce de "güvenli olduğunu" iddia ettiği El-Mevasi bölgesine 13 Temmuz'da savaş uçaklarıyla düzenlediği şiddetli bombardımanda yarısı kadın ve çocuk 90 Filistinli hayatını kaybetmişti.İsrail, Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus'a saldırılarını sürdürüyor. Birleşmiş Milletler İnsani Yardım Koordinasyon Ofisi'nden (OCHA) yapılan açıklamada, Han Yunus'a yönelik son yoğun saldırıların yeni bir iç göç dalgasına neden olduğu ifade edildi. Açıklamada, 22-25 Temmuz arasında yaklaşık 182 bin kişinin Han Yunus'un orta ve doğu kesiminden göç ettiği kaydedildi.Gazze'de görev yapan onlarca ABD'li doktor ve hemşire, Başkan Joe Biden'a, eşi Jill Biden'a ve Başkan Yardımcısı Kamala Harris'e sekiz sayfalık mektup yazdı. Biden'a çağrı yapılan mektupta, "Başkan Biden, geri döndüğümüzden beri çoğumuzun başına gelen kâbusları görmenizi dileriz. Silahlarımızla sakat bırakılan çocuklar ve teselli edilemeyen annelerinin bize onları kurtarmamız için yalvardığı kâbusları yaşıyoruz" denildi. Mektupta ayrıca, "Gördüklerimizi gördükten sonra, bu çocukları kasten öldüren bir ülkeyi silahlandırmaya devam edeceğinize inanmıyoruz" denildi.GAZZ'DE çoğunluğu çocuk ve kadın on binlerce Filistinlinin katledilmesinin baş sorumlusu İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'yu kahraman gibi karşılayan ABD Kongresi'ni kınamak için TBMM'de tezkere kabul edildi. TBMM Genel Kurulu'nda oylanarak kabul edilen, İsrail Başbakanı Netanyahu'nun ABD Kongresi'nde konuşmasına ilişkin tezkerede, "Bu demokratik ayıbı esefle karşıladığımızı ilan ediyoruz" denildi.