Soykırımcı İsrail’den Gazze’ye hava saldırısı: 12 ölü, çok sayıda yaralı

Sağlık yetkilileri ve görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, İsrail savaş uçakları Gazze'nin farklı yerlerine hava saldırıları düzenledi.

İsrail savaş uçaklarının, Gazze'nin güneyindeki Han Yunus'a bağlı El-Karin bölgesini hedef alan hava saldırısında 1 kişi hayatını kaybetti.

İsrail'in, Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Beyt Lahiya kasabasında Maruf ailesine ait bir eve yönelik hava saldırısında çok sayıda Filistinli yaralandı.

Gazze Şeridi'nin merkezindeki Ez-Zevayide bölgesinde yerinden edilenlerin barındığı bir çadırın hedef alındığı hava saldırısında da 2 Filistinli hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı.

Nusayrat Mülteci Kampı'ndaki El-Kassam Camisi yakınlarındaki bir aşevine düzenlenen ikinci hava saldırısında ise 5 kişi öldü, çok sayıda kişi yaralandı.

İsrail savaş uçaklarının, Nusayrat Mülteci Kampı'nın kuzeyindeki 5. Kamp'ta bulunan Abdullah Azzam Camisi civarını hedef alması sonucu 4 kişi öldü, çok sayıda kişi yaralandı.