Soykırımcı İsrail’den katliam üstüne katliam: 132 ölü

Terör devleti İsrail kana doymuyor. 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'nde soykırım yapan barbar İsrail ordusu saldırılarını yoğunlaştırdı. Gazze Şeridi'nde yoğun nüfuslu bölgelerdeki hastanelere, evlere, kamplara ve çadırlara bomba yağdırdılar. Sözde "güvenli bölge" olan Mawasi'de 36 olmak üzere en az 132 Filistinliyi daha katlettiler. Gazze Şeridi'ndeki Sağlık Bakanlığı Genel Müdürü Münir el-Burş, Filistinlilerin evlerini hedef alan İsrail'in "katliam" yaptığını vurguladı. Saldırılar nedeniyle çadırlarda yangınlar çıkarken vurulan evlerin enkazında çok sayıda yaralı ve cenazenin olduğu bildirildi. Zor şartlar altında çalışan yardım ekipleri enkazdakilere ulaşamıyor. İsrail'in 77 gündür uyguladığı abluka nedeniyle hastanelerde zor durumda. Çok zor şartlar altında hizmet vermeye çalışan hastanelere getirilen yaralılara yeterli müdahaleler yapılamıyor. Sağlık Bakanlığı yaptığı açıklamada, Gazze Şehri'ndeki en büyük hastane olan Şifa Hastanesi'nde tüm kan gruplarında acil kan bağışına ihtiyaç duyulduğu kaydedildi.

HASTANELERİ KUŞATTILAR

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Endonezya Hastanesi'ni kuşatarak yoğun şekilde hedef aldı. Hastanenin insansız hava araçlarıyla (İHA) kuşatıldığı, hastane çevresinde hareket eden herkese ateş açıldığı, kimsenin içeri giremediği ve içeridekilerin zor koşullarda hayatta kalmaya çalıştığı belirtildi. Gazze'deki Sağlık Bakanlığı'ndan "acil" koduyla yapılan açıklamada, hastanede tedavi gören hastalar, yaralılar ve sağlık ekipleri arasında büyük bir panik ve kargaşa yaşanıyor. Bu durum, acil sağlık hizmetlerinin verilmesini ciddi şekilde engelliyor" ifadelerine yer verildi.

Gazze'deki Filistin Sivil Savunma Müdürlüğü, yakıt sıkıntısı nedeniyle 72 saat içinde araçlarının tamamının hizmet dışı kalabileceği uyarısında bulundu. Öte yandan abluka nedeniyle bölgede yaşanan açlık derinleşiyor.

KAPSAMLI KARA SALDIRISI BAŞLATTI

İsrail Savunma Kuvvetleri tarafından yapılan açıklamada, ordunun Gazze'ye yönelik kara operasyonu başlattığı duyuruldu. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, geçtiğimiz günlerde ordunun rezerv güçlerini göreve çağırdıklarını ve bütün birliklerin büyük bir saldırı için Gazze çevresine konuşlandırıldığını dile getirmişti.

5 GAZETECİYİ AİLELERİYLE ÖLDÜRDÜLER

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne düzenlediği yoğun hava saldırılarında, aralarında kadın gazetecinin de bulunduğu 5 basın mensubu hayatını kaybetti. Gazze'nin farklı bölgelerine yapılan hava saldırılarında gazeteciler Abdurrahman el-Abadile, Aziz el-Haccar, Ahmed ez-Zeynati, Halid Ebu Yusuf ve kadın gazeteci Nur Kindil, bulundukları ev ve çadırlara isabet eden bombalar sonucu yaşamını yitirdi. Bazı gazetecilerin, aileleriyle birlikte oldukları ve tüm aile fertlerinin hayatını kaybettiği aktarıldı.