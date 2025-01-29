Soykırımcı İsrail’in zorla yerinden ettiği 423 binden fazla Filistinli Gazze’nin kuzeyine döndü!

BM Sözcüsü Stephane Dujarric, günlük basın toplantısında Gazze ve Batı Şeria'daki gelişmelere ilişkin açıklamalarda bulundu. Bölgedeki meslektaşlarından edindiği bilgiyi aktaran Dujarric, 27 Ocak'ta Netzarim Koridoru'nun açılışından bu yana Gazze'nin kuzeyine dönen kişi sayısının 423 bini geçtiğinin tahmin edildiğini ifade etti. Dujarric, insani yardım çalışanlarının hareket halindeki kişilere destek sağlamaya çalıştığını, su, gıda ve hijyen malzemeleri sunduklarını belirtti. BM Çocuklara Yardım Fonu'nun (UNICEF) ise çocuklara aileleriyle bağlantılarını kaybetmemeleri ve güvende kalmaları için kimlik bileklikleri dağıttığını kaydeden Dujarric, hareket halinde refakatsiz çocuklar, hamile kadınlar, yaşlılar, engelli ve tıbbi desteğe ihtiyaç duyan kronik hastalığı bulunan kişilerin de olduğunu söyledi.



İNSANİ DURUM KÖTÜLEŞİYOR

Dujarric, diğer taraftan İsrail'in Cenin ve Tulkerim'de "operasyonlarının" sürdüğünü, İsrail'in "ölümcül savaş taktikleri" kullanmasından endişe duyduklarını ifade etti. İşgal altındaki Batı Şeria'da insani durumun çok hızlı bir şekilde kötüleştiğini kaydeden Dujarric, sivil altyapıya yönelik saldırıların sürdüğünü ve bunun temel hizmetlerin aksamasına yol açtığını belirtti. Dujarric, Tulkerim'de su ve elektriğe erişimin zorlaştığını, yaklaşık 1000 kişinin yerinden edildiğini dile getirdi.



UNRWA'YA İLİŞKİN İSRAİL MECLİSİNDE KABUL EDİLEN YASA



BM Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansının (UNRWA) işgal altındaki Doğu Kudüs ve İsrail'deki faaliyetlerine son verilmesini öngören yasanın yarın yürürlüğe girmesinin beklenmesiyle ilgili olarak Dujarric, "Bakalım yarın neler olacak. Bazı önlemler aldık. UNRWA Genel Komiseri Philippe Lazzarini'nin de söylediği üzere, fiziksel olarak mümkün olmayana kadar görevimizi yerine getirmeye devam edeceğiz." diye konuştu. Dujarric, alınan önlemlerle ilgili detaylı bilgi veremeyeceğini ancak personel, BM tesisleri ve kayıtlarının korunması için adım atıldığını ifade etti. İsrail'in BM'nin ulusal ve uluslararası personelini uluslararası hukuk uyarınca koruması gerektiğinin altını çizen Dujarric, BM Genel Sekreteri'nin İsrail Daimi Temsilciliğine bir mektup yazdığını ve bu konudaki taleplerini ifade ettiğini aktardı. Dujarric, henüz İsrail'den bir teminat almadıklarını söyledi.